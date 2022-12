FIM Awards: Prächtige Kulisse für die Weltmeister

Bei den FIM Awards in Rimini wurden stundenlang die neuen Weltmeister gefeiert und ausgezeichnet. FIM-Präsident Jorge Viegas war in seinem Element.

Der prächtige «Palacongressi Rimini IEG Expo» diente am gestrigen Samstagabend zum ersten Mal als würdiger Schauplatz «2022 FIM Awards», jener Saisonabschlussfeier, bei der der Weltverband die neuen Motorrad-Weltmeister ehrte. Da in dieser Region traditionsgemäß eine starke Leidenschaft für den Motorradsport vorzufinden ist und viele Teams und Fahrer in dieser Gegend zu Hause sind, kehrte die FIM quasi zu den Wurzeln des GP-Rennsports zurück.

Der Abend in Rimini erfüllte die Erwartungen der vielen angereisten Motorsportler, Teambesitzer, Teammanager und Sponsoren. Die zahlreichen «2022 FIM World Champions» wurden entsprechend herzlich empfangen und mit viel Applaus belohnt, als sich die FIM-Familie mit ihren frisch wieder gewählten Präsidenten Jorge Viegas zum jährlichen FIM Award versammelte.

Mehr als 800 Gäste versammelten sich im Innern des eindrucksvollen Gebäudes. Für kurzweilige Unterhaltung war gesorgt, zuvor hatten die Funktionäre der 115 FIM-Mitgliedsverbände getagt. Man sah Motorrad-Legenden, viele namhafte FIM-Mitglieder, Veranstalter, Hersteller und so weiter.

Die Veranstaltung konnte über einen Livestream verfolgt werden, und das Quartett James Toseland, Barbara Pedrotti, Amy Reynolds und Matt Roberts führte als Presenter auf der Bühne gekonnt und schwungvoll durch den Abend.

Während der Zeremonie wurden World Champions aus allen sechs Disziplinen gehrt: Circuit Racing; Track Racing; Motocross; Enduro; Cross Country Rallys und Trial. Alle Weltmeister bekamen ihre Diplome und sonstigen Auszeichnungen.

Die Siegerehrung begann mit den «2022 FIM Trophies» für die FIM Women in Motorcycling Trophy, Women's European Cup (Italien); FIM Environmental Trophy, Escuderia Castelo Branco, First training for Enduro Kids (Portugal); FIM Trophy for the Future, Yamaha bLU cRU Project and FIM Road Safety Trophy, Edustrada und das PNES Project (Italien).

FIM Circuit Racing Director Franck Vayssié verteilte dann die Medaillen für die Circuit Racing Kategorie: FIM Sidecar Rider World Champion – Todd Ellis; FIM Sidecar Passenger World Champion – Emmanuelle Clément; FIM Supersport World Champion – Dominique Aegerter; FIM Moto3 Grand Prix World Champion – Izan Guevara und FIM Moto2 Grand Prix World Champion – Augusto Fernández.

Dann betrat FIM Motocross Commission Director Antonio Alia die Bühne und ehrte FIM 85cc Junior Motocross World Champion – Gyan Doensen; FIM S1GP SuperMoto World Champion – Marc-Reiner Schmidt; FIM Women's Motocross World Champion – Nancy van de Ven und FIM WSX World Supercross Champion – Ken Roczen.

FIM Deputy President Ignacio Verneda verteilte die Auszeichnungen in der Kategorie Trial an FIM Trial3 World Champion – Harry Hemingway; FIM Trial2 World Champion – Sondre Haga; FIM Women's Trial World Champion – Emma Bristow sowie FIM X-Trial World Champion – Toni Bou.

Enduro-Legende Petteri Silvan kümmerte sich um die Enduro-Helden wie FIM Youth Enduro World Champion – Harry Edmondson; FIM SuperEnduro World Champion – Billy Bolt; FIM Women's Enduro World Champion – Jane Daniels; FIM E2 Enduro World Champion - Wil Ruprecht und FIM E1 Enduro World Champion – Andrea Verona.

Die erfolgreichen Bahnspezialisten wurden durch die Track Racing-Legende Jason Trump gewürdigt. Er ehrte FIM Speedway Youth World Champion SGP3 – Mikkel Andersen; FIM Long Track World Champion – Mathieu Trésarrieu und FIM Ice Speedway World Champion – Martin Haarahiltunen.

FIM Trial Director Thierry Michaud verteilte die Awards in der Team-Kategorie: FIM Women's Trial des Nations und FIM Trial des Nations – Spain; FIM International Six Days' Enduro Women's World Trophy und FIM International Six Days' Enduro World Trophy – Great Britain; FIM Speedway of Nations – SoN – Australia and FIM Motocross of Nations – USA.

FIM-Präsident Jorge Viegas ließ es sich nicht nehmen, sich um die wahren die Road-Racing-Stars zu kümmern. Er bat Valentino Rossi auf die Bühne, um ihm einen FIM Special Prize zu überreichen.

Dann wurden weitere Gewinner geehrt: FIM World Rally-Raid World Champion – Sam Sunderland; FIM TrialGP World Champion – Toni Bou; EnduroGP World Champion - Andrea Verona; FIM Speedway Grand Prix World Champion – Bartosz Zmarzlik; MXGP Motocross World Champion – Tim Gajser; FIM Superbike World Champion – Álvaro Bautista sowie FIM MotoGP Grand Prix World Champion - Francesco Bagnaia.

«Die FIM Awards waren wieder einmal ein wirklich erstaunlicher Event für die gesamte Motorrad-Gemeinschaft», stellte FIM-Präsident Jorge Viegas fest. «Rimini hat sich als großartiger Gastgeber bewährt. Unsere Gratulationen gehen an die neuen Champions und erfolgreichen Titelverteidiger sowie an alle, die diesen Event möglich gemacht haben.»