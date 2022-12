MiniGP Austria: Neue Klasse und mehr Möglichkeiten 14.12.2022 - 12:05 Von Leon Schüler

© Lucas Pripfl Gustl Auinger ist die Leitfigur beim Nachwuchs in Österreich © Michael Jurtin Die MiniGP-Piloten bereiten sich auf größere Taten vor Zurück Weiter

Neu in der Saison 2023: Die 190er-Klasse in der MiniGP Austria Series schließt die Lücke auf dem österreichischen Weg in die MotoGP. Talente können sich ab sofort für die Rennserie anmelden.