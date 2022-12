Ducati verkauft Replica im Design der zwei Champions 15.12.2022 - 18:30 Von Nora Lantschner

© Ducati So wurde in Valencia gefeiert: Davide Barana, Davide Tardozzi, Luigi Dall'Igna, Pecco Bagnaia, Claudio Domenicali und Paolo Ciabatti © Ducati Der offizielle Teil beginnt heute um 20 Uhr © Nora Lantschner Das Zentrum von Bologna: Hier werden heute die Weltmeister bejubelt © Nora Lantschner Stellten sich den Fragen der Presse: Ducati-CEO Claudio Domenicali, Bagnaia, Bautista und Gigi Dall'Igna © Paolo Scalera So werden die Replica-Modelle zum Stückpreis von € 63.000.- aussehen Zurück Weiter

Ducati befindet sich nach der höchst erfolgreichen Saison in Feierlaune. Vor dem Fan-Event «Campioni in Piazza²» in Bologna wurde verkündet: Ducati erzeugt je 260 Replicas im Design der WM-Bikes von Bagnaia und Bautista.