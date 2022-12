Frankreich-GP: Tribünentickets bereits ausverkauft

210.000 Fans: Nach Le Mans kamen 2022 die meisten Zuschauer am Renntag

Vom 12. bis 14. Mai findet in Le Mans der Große Preis von Frankreich statt. Neben der MotoGP-, Moto2- und Moto3-Klasse steht auch der Saisonstart der MotoE-WM auf dem Plan. Wer dabei sein möchte, muss sich beeilen.

Seit dem Jahr 2000 findet der GP von Frankreich durchgehend in Le Mans statt. Auch in den 1980er- und 90er-Jahren fanden dort bereits vereinzelte Läufe zur Motorrad-WM statt, 1969 und 1970 ebenfalls.

Zum 24. Mal in Folge finden die Rennen im kommenden Jahr auf dem Circuit Bugatti statt und für die Fans ist ein großes Rahmenprogramm geboten. Neben einigen Konzerten und Shows besteht an einigen «Meeting Points» die Chance auf ein Treffen mit den Fahrern.

Enea Bastianini feierte 2022 seinen dritten MotoGP-Sieg beim Grand Prix in Frankreich. Der italienische Ducati-Pilot gewann vor Markenkollege Jack Miller und Aprilia-Fahrer Aleix Espargaró. Lokalheld Fabio Quartararo (Yamaha) kam im Rennen nicht über Platz 4 hinaus, das möchte er im kommenden Jahr unbedingt ändern.

Tickets gibt es nur noch in der Kategorie «General Admission». Für das gesamte Wochenende kosten die Eintrittskarten bis 17. April 93 Euro. Übernachten auf den Campingplätzen und der Zugang zu einigen Tribünen ist im Preis inkludiert, jedoch stehen nur etwa 4.000 Tribünenplätze frei zur Verfügung und die Sitzplätze sind nicht reserviert. Ein Programmheft gibt es ebenfalls gratis dazu.

Wer nur zum Rennen am Sonntag kommen möchte, zahlt 77 Euro und hat ebenfalls in der Kategorie «General Admissions» die Möglichkeit auf einen Tribünenplatz, ohne das dieser reserviert ist.

Neben den genannten Karten gibt es nur noch Tickets für die VIP-Bereiche beim GP in Le Mans. Verschiedene Angebote starten ab 465 Euro pro Person. Alle anderen Kategorien sind bereits ausverkauft. Die Tickets sind online auf der Seite des GP von Frankreichs erhältlich: www.gpfrancemoto.com

Der MotoGP-Kalender 2023

26. März: Portimão/Portugal

02. April: Termas de Río Hondo/Argentinien (F1 Australien)

16. April: Circuit of The Americas/Texas

30. April: Jerez/Spanien (F1 Aserbaidschan)

14. Mai: Le Mans/Frankreich

11. Juni: Mugello/Italien

18. Juni: Sachsenring/Deutschland (F1 Kanada)

25. Juni: Assen/Niederlande

09. Juli: Sokol Circuit/Kasachstan** (F1 Grossbritannien)

06. August: Silverstone/GB

20. August: Red Bull Ring/Österreich

03. September: Catalunya/Spanien (F1 Italien)

10. September: Misano/Italien

24. September: Buddh Circuit/Indien** (F1 Japan)

01. Oktober: Motegi/Japan

15. Oktober: Mandalika/Indonesien

22. Oktober: Phillip Island/Australien (F1 Austin)

29. Oktober: Buriram/Thailand (F1 Mexiko)

12. November: Sepang/Malaysia

19. November: Losail Circuit/Katar* (18.11. F1 Las Vegas)

26. November: Valencia/Spanien (F1 Abu Dhabi)



* = Nachtrennen bei Flutlicht

** = Strecke noch nicht homologiert