Andrea Dovizioso: Mit eigener MX-Piste Traum erfüllt

Andrea Dovizioso nach seinem letzten GP-Einsatz in Misano 2022

MotoGP-Rentner Andrea Dovizioso widmet sich nach seiner aktiven GP-Karriere neuen Projekten. Der Italiener wird sich in Zukunft um die Motocross-Strecke in Faenza kümmern: Es entsteht der «04 Park – Monte Coralli».

SPEEDWEEK.com-Leser wissen, dass Andrea Dovizioso schon länger an der Übernahme der ehemaligen Motocross-WM-Strecke von Faenza gearbeitet hat, nun ist es offiziell. Der ehemalige MotoGP-Star und Motocross-Liebhaber wird die Strecke Monte Coralli in der Emilia-Romagna in den kommenden 20 Jahren mit seiner Firma RPM verwalten.

Das Areal wird künftig den Namen «04 Park – Monte Coralli» tragen und durch große Veränderungen auf den neusten Stand gebracht. So soll ein multifunktionales Konzept dazu führen, dass neben Motocross auch der Enduro-Sport und Mountainbiker ein neues Zuhause finden. So wird für den Offroad-Bereich ein modernes FMI-Technikcenter entstehen.

Ein Park, der auch dank bereitgestellter Mittel des Fonds «Sport und Inklusion – Cluster3» vollständig renoviert wird. Dieser Fond, der dank der FMI (Italienischer Motorrad Verband), die das Projekt der Gemeinde Faenza ausgewählt hat, der Rennstrecke von Monte Coralli zugewiesen wurde.

Das Projekt von Andrea Dovizioso und der Gemeinde Faenza zielt darauf ab, einen multifunktionalen Bereich zu schaffen, der der Gemeinde Dienstleistungen anbietet, die nicht nur mit dem Sport verbunden sind und dabei seine strategische Lage im Herzen des «Motor Valley» nutzt. Der Umbau der Anlage soll im bereits im Frühjahr 2023 begonnen werden.

«Es ist ein Traum, den ich seit Jahren hatte. Und wenn du die Möglichkeit erhältst, einen Traum zu verwirklichen, mit einer Strecke wie Monte Coralli, die immer eine Referenz für mich war, scheint es wirklich so, dass alle Teile, um diesen Wunsch zu erfüllen, zusammengepasst haben», erklärte Dovi, der sich erst vor knapp zwei Wochen das rechte Handgelenk bei einem MX-Unfall gebrochen hatte.

Der 125er-Weltmeister von 2004 weiter: «04 Park – Monte Coralli ist ein besonderer Ort, an dem wir wichtige Projekte durchführen wollen. Ich möchte, dass es ein Ort wird, wo Offroad-Enthusiasten und auch andere sich treffen und interagieren können und Erfahrungen austauschen können, während sie Spaß haben. Wir werden Events und Rennen organisieren. Du kannst zum Fahren kommen oder einfach einen schönen Tag verbringen, in einer Umgebung, die mit Leidenschaft erstellt wurde.»

«04 Park – Monte Coralli ist ein ambitioniertes Projekt. Es ist ein Ort, an dem Offroad, Minicross und Pumptrack koexistieren und sich auf höchstem Niveau in einer ‚Vollgas‘-Atmosphäre gemeinsam entwickeln werden», verspricht der 36-Italiener, der sich in Monte Coralli 2020 sein Schlüsselbein beim Training brach.