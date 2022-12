Álvaro Bautista (Ducati): MotoGP-Wildcard zweitrangig

Superbike-Weltmeister Álvaro Bautista würde gerne eine aktuelle Desomsedici testen. MotoGP-Champion Pecco Bagnaia glaubt, dass Ducati dem Spanier keinen Wunsch ausschlagen wird.

2022 geht als die bisher erfolgreichste Ducati-Saison in die Geschichte ein: Der italienische Hersteller aus Borgo Panigale sicherte sich sowohl in der MotoGP- als auch in der Superbike-WM die «Triple Crown» aus Fahrer-, Team- und Konstrukteurs-Titel.

Ihre Champions ließen die Roten zuletzt auch bei einer gemeinsamen Party in Bologna hochleben. Da war es naheliegend, bei Superbike-Weltmeister Álvaro Bautista nachzufragen, ob er denn für einen Wildcard-Einsatz in die MotoGP-WM zurückkehren würde.

Zur Erinnerung: Bautista verließ das MotoGP-Paddock nach der Saison 2018 in Richtung seriennaher Weltmeisterschaft. Zuvor hatte er im selben Jahr als Lorenzo-Ersatz auf der Werks-Ducati die Ziellinie auf Phillip Island als Vierter gekreuzt. Bautista stand in seiner Karriere dreimal auf dem MotoGP-Podest (auf Honda), gewinnen konnte der 16-fache GP-Sieger aus den kleinen Klassen in der Königsklasse nie. Seine persönliche WM-Bestleistung in der «premier class» war der fünfte Gesamtrang aus der Saison 2012.

Bautista: «Wir haben mit Gigi Dall’Igna und Claudio Domenicali darüber gesprochen, ich würde gerne ein paar Runden auf einem MotoGP-Bike drehen. Es ist ja eine Weile her, seit ich zuletzt ein MotoGP-Bike gefahren bin, und mir fehlt dieses Gefühl der Power, die Karbonbremsen und die Stabilität, die diese Motorräder bieten.»

«Die heutige MotoGP-Ducati scheint – von außen betrachtet – viel Spaß zu machen. Ich würde gerne einen Test absolvieren, einfach zum Vergnügen, aber eine Wildcard ist zweitranging», hielt Bautista fest. «Ich würde einfach gerne das Gefühl spüren, das dir ein MotoGP-Bike vermittelt. Das wäre sehr schön.»

MotoGP-Weltmeister Bagnaia hat keinen Zweifel daran, dass die Ducati-Spitze um Domenicali und Dall’Igna Bautista entgegenkommen wird: «Du bist Weltmeister, meiner Meinung nach werden sie dir keinen Wunsch ausschlagen», grinste der Italiener.

Übrigens: Bagnaia selbst hat bei Ducati schon den Wunsch deponiert, am Langstreckenklassiker in Suzuka teilzunehmen – am liebsten mit Álvaro Bautista.

MotoGP-WM-Endstand 2022 (nach 20 Rennen):

1. Bagnaia 265. 2. Quartararo 248 Punkte. 3. Bastianini 219. 4. Aleix Espargaró 212. 5. Miller 189. 6. Brad Binder 188. 7. Rins 173. 8. Zarco 166. 9. Martin 152. 10. Oliveira 149. 11. Viñales 122. 12. Marini 120. 13. Marc Márquez 113. 14. Bezzecchi 111. 15. Mir 87. 16. Pol Espargaró 56. 17. Alex Márquez 50. 18. Nakagami 48. 19. Morbidelli 42. 20. Di Giannantonio 24. 21. Dovizioso 15. 22. Raúl Fernández 14. 23. Remy Gardner 13. 24. Darryn Binder 12. 25. Crutchlow 10. 26. Bradl 2.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 448 Punkte. 2. Yamaha 256. 3. Aprilia 248. 4. KTM 240. 5. Suzuki 199. 6. Honda 155.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team 454 Punkte. 2. Red Bull KTM Factory 337. 3. Aprilia Racing 334. 4. Prima Pramac Racing 318. 5. Monster Energy Yamaha 290. 6. Suzuki Ecstar 260. 7. Gresini Racing 243. 8. Mooney VR46 Racing 231. 9. Repsol Honda 171. 10. LCR Honda 98. 11. WithU Yamaha RNF 37. 12. Tech3 KTM Factory 27.