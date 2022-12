Sete Gibernau: «Marc Márquez ist der beste Fahrer»

Mit Pecco Bagnaia (Ducati), Fabio Quartararo (Yamaha) und Enea Bastianini (Ducati) stehen einige Favoriten für die MotoGP-Saison 2023 fest. Doch Sete Gibernau hat einen anderen Kandidaten auf dem Zettel: Marc Márquez!

Sete Gibernau fuhr in seiner Karriere für Honda, Yamaha, Suzuki und Ducati in der Motorrad-Weltmeisterschaft um Punkte und Podestplätze. Insgesamt feierte der Spanier neun GP-Siege und 21 weitere Podestplätze.

Gibernau trat gegen einige große Gegner an, unter ihnen Mick Doohan, Alex Crivillé, Kenny Roberts Jr. und natürlich Valentino Rossi. Doch auf der Strecke traf er nie auf Marc Márquez, der acht WM-Titel einfahren konnte.

Für Gibernau ist Márquez jedoch weiterhin der Ausnahmekönner in der MotoGP-Klasse. So betonte er bei Gazetta Dello Sport: «Wenn ich einen Namen nennen müsste, der in der nächsten Saison als Favorit unterwegs sein wird, dann bleibe ich bei Marc Márquez. Aus meiner Sicht ist er ein Held und der beste Fahrer der Geschichte.»

«Ich bin gespannt, wie er seinem neuen Feind, der psychologischen Seite, begegnen wird», erklärte Gibernau. «Marc erlebt einen neuen Moment, er wird sich mit Gedanken auseinandersetzen müssen, die ihn dazu bringen werden, anders als sonst zu handeln.»

«Vielleicht weiß nicht mal er, was er in der nächsten Saison erwarten kann. Ich glaube, dass er auf dem höchsten Level kämpfen kann. Ich denke, er hat noch ein paar Saisons auf Top-Level vor sich», stellte der Spanier klar. «Was auch immer passiert, uns erwartet eine aufregende Meisterschaft.»