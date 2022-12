Ducati-Euphorie: Panigale-Replicas schnell vergriffen

Pecco Bagnaia und Álvaro Bautista machten in der vergangenen Saison alles richtig. Sie holten den MotoGP- bzw. Superbike-WM-Titel nach Hause. Ducati bot den Fans deshalb zwei Sondermodelle an, die jetzt ausverkauft sind.

Im Rahmen der Feierlichkeiten beim «Campioni in Piazza²» in Bologna vor einer Woche, wo MotoGP-Weltmeister Pecco Bagnaia und Superbike-WM-Champion Álvaro Bautista als Weltmeister gefeiert wurden, gab Ducati bekannt, zwei Replica-Bikes auf den Markt zu bringen.

Zwei verschiedene Panigale V4 wurden in speziellem Bagnaia- und Bautista-Design vorgestellt und anschließend zum Verkauf angeboten. Beide Varianten werden mit ganz speziellen und hochwertigen Komponenten gefertigt und auf je 260 Stück limitiert. «Es ist ein besonderes Bike mit vielen Spezial-Komponenten», betonte auch Ducati Motor-CEO Claudio Domenicali in der Vorwoche.

Übrigens: 260 Exemplare, weil Ducati 1926 gegründet wurde. «Denn heute ist das Unternehmen an der Spitze der Welt, aber es hat eine Geschichte, die hier in Bologna begonnen hat», unterstrich Domenicali. Der Preis für die Panigale V4 in der jeweiligen WM-Lackierung belief sich auf 63.000 Euro und online waren die Bikes zu erwerben.

Eine Woche nach dem Event in der wunderschönen Altstadt von Bologna meldete Ducati nun: Alle Bikes sind ausverkauft. Laut der italienischen Marke dauerte es nur wenige Tage, bis die verfügbaren Exemplare, die auch von Bautista beziehungsweise Bagnaia signiert werden, ausverkauft waren.

Francesco Milicia, VP Global Sales & After Sales Ducati: «2022 war ein unglaubliches Jahr für Ducati, auf der Strecke und auch im Markt. Dies bestätigt die Integration und den kontinuierlichen Transfer von Technologie und Knowhow zwischen Produktion und Rennsport, der in der Welt des Motorradsports seinesgleichen sucht.»

«Wir dachten, den Erfolg auf bestmögliche Art und Weise mit den leidenschaftlichen Ducatisti zu teilen, wäre es, indem man ihnen exklusive und nummerierte Bikes anbietet, die von Pecco und Álvaro handsigniert wurden», betonte Milicia. «In dieser Zeit, in der unsere Marke so solide wie eh und je und auf die Zukunft ausgerichtet ist, wollten wir auch unserer Geschichte Tribut zollen und mit beiden Replicas an die Gründung von Ducati erinnern, die im Jahr 1926 erfolgte.»