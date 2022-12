Alex Rins mit AR42 Team: Ein gelungener MotoGP-Scherz

Der bisherige Suzuki-Werksfahrer Alex Rins überraschte am spanischen Día de los Inocentes-Tag mit einem sehr gelungenen MotoGP-Scherz, der in der Szene für viele Lacher sorgte.

Alex Rins wird nach dem Suzuki-Rückzug in der Saison 2023 in Lucio Cecchinellos LCR Team eine Honda steuern und dort den Platz seines spanischen Landsmannes Alex Márquez übernehmen, der in der kommenden Saison beim Ducati-Kundenteam von Gresini unterkommen wird.

Der Spanier – Sieger des MotoGP-Final-Rennens in Valencia und des Krimis auf Phillip Island – hat aber auch genügend Humor. Am Mittwoch zeigte der 27-jährige Katalane ein Foto der 2022er-MotoGP-Suzuki in teils roter Lackierung. Dazu ließ er vermelden, er habe mit Dorna und Suzuki eine Übereinkunft erzielt, um das Bike in der kommenden Saison 2023 einsetzen zu können.

Dem aber noch nicht genug: Als Teammanager der privaten Rins-Suzuki-Truppe mit der Bezeichnung «AR42 Team» würde demnach der bisherigen Suzuki-Teammanager Livio Suppo fungieren. Zudem war der vermeintlichen Verlautbarung auch ein Foto mit Livio Suppo in einem roten Suzuki-Polohemd beigelegt.

Dazu schrieb Rins dann noch: «Danke an alle Partner, die das möglich gemacht haben!» Wenige Minuten danach folgte die Aufklärung: «Sorry an alle, die das geglaubt haben. Heute ist in Spanien der Tag der unschuldigen Heiligen – es ist so etwas wie sonst der 1. April, wenn wir unsere Lieben mit ein paar Scherzen überraschen.»

Rins kam dann auch wieder zurück zur Realität: «Ich wünschte, es wäre wahr, aber wir haben jetzt ein aufregendes Projekt vor uns und wollen uns darauf fokussieren.»

MotoGP-WM-Endstand 2022 (nach 20 Rennen):

1. Bagnaia 265. 2. Quartararo 248 Punkte. 3. Bastianini 219. 4. Aleix Espargaró 212. 5. Miller 189. 6. Brad Binder 188. 7. Rins 173. 8. Zarco 166. 9. Martin 152. 10. Oliveira 149. 11. Viñales 122. 12. Marini 120. 13. Marc Márquez 113. 14. Bezzecchi 111. 15. Mir 87. 16. Pol Espargaró 56. 17. Alex Márquez 50. 18. Nakagami 48. 19. Morbidelli 42. 20. Di Giannantonio 24. 21. Dovizioso 15. 22. Raúl Fernández 14. 23. Remy Gardner 13. 24. Darryn Binder 12. 25. Crutchlow 10. 26. Bradl 2.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 448 Punkte. 2. Yamaha 256. 3. Aprilia 248. 4. KTM 240. 5. Suzuki 199. 6. Honda 155.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team 454 Punkte. 2. Red Bull KTM Factory 337. 3. Aprilia Racing 334. 4. Prima Pramac Racing 318. 5. Monster Energy Yamaha 290. 6. Suzuki Ecstar 260. 7. Gresini Racing 243. 8. Mooney VR46 Racing 231. 9. Repsol Honda 171. 10. LCR Honda 98. 11. WithU Yamaha RNF 37. 12. Tech3 KTM Factory 27.