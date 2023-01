Offiziell: Fabio Quartararo 2023 mit HJC-Helm

MotoGP-Star Fabio Quartararo wechselt für die Saison 2023 wie erwartet seine Helmmarke: Er unterschrieb bei HJC. Der Replica-Helm im «El Diablo»-Design soll schon im März bei den Händlern eintreffen.

HJC hieß Fabio Quartararo am Dienstag offiziell in der Familie willkommen: «Wir freuen uns sehr über unsere neue Partnerschaft mit dem MotoGP-Weltmeister von 2021, Fabio Quartararo. Mit nur 23 Jahren hat er bereits erreicht, wovon die meisten Rennfahrer nur träumen können, und wir können es kaum erwarten zu sehen, was die Zukunft für ihn bereithält. Wir haben ihn während seiner jungen Karriere genau verfolgt und irgendwann haben wir uns einfach in unseren Stühlen zurückgelehnt und gedacht: ‚Dieser Typ ist etwas Besonderes. Er wird einmal ein Champion werden.‘ Und er hat uns schnell Recht gegeben. Von seinen späten Angriffen in der Moto2 über seine Leistung als Rookie des Jahres in der MotoGP bis hin zum ersten französischen Weltmeister der Königsklasse in der Grand-Prix-Geschichte – Fabio ist auf dem Weg zu Größe und wir sind froh, dass wir ein Teil davon sein können. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Fabio und werden versuchen, gemeinsam weitere Titel zu gewinnen. Von uns allen bei HJC, willkommen in der Familie, Fabio!»

Was vor dem Jahreswechsel aus vertraglichen Gründen von Quartararo-Manager Eric Mahé noch dementiert wurde, ist nun also offiziell: Der MotoGP-Weltmeister von 2020 wird 2023 und darüber hinaus ein RPHA 1-Modell von HJC tragen. In seiner Karriere in der Königsklasse hatte bisher stets Scorpion den Kopf des inzwischen elffachen MotoGP-Siegers geschützt.

«Ich freue mich sehr, meine Zusammenarbeit mit HJC Helmets ankündigen zu können», ließ Quartararo wissen. Er schätze besonders den professionellen Service im Fahrerlager und das coole Marketing des Unternehmens, das über 52 Jahre Erfahrung verfügt.

Außerdem verriet der Yamaha-Star: «Ich kenne den RPHA 1-Rennhelm, da ich gut mit Yamaha-Testfahrer Cal Crutchlow befreundet bin, der seit vielen Jahren HJC trägt. Der Rennhelm sieht extrem aerodynamisch aus und verfügt über viele Sicherheitsmerkmale, die für Profi-Fahrer wichtig sind. Ich kann es kaum erwarten, ihn bei den kommenden MotoGP-Rennen auszuprobieren, mit dem Ziel, ihn ganz oben auf dem Podium zu platzieren. Ich freue mich darauf, hart zu arbeiten und zusammen mit HJC um die MotoGP-WM zu kämpfen. Ich möchte mich bei HJC und der Hong-Familie für das in mich gesetzte Vertrauen bedanken und ich freue mich auf diese gemeinsame Reise. Ich wünsche allen ein frohes neues Jahr, wir sehen uns auf der Strecke.»

Beim IRTA-Test in Sepang (10. bis 12. Februar) wird der 23-jährige Franzose erstmals mit HJC-Helm ausrücken, dann allerdings noch im Wintertest-Design. Die 2023er-Grafik wird erst beim Saisonauftakt in Portimão (24. bis 26. März) zum Einsatz kommen.

Der Quartararo-Replica-Helm wird voraussichtlich im März 2023 bei den Händlern verfügbar sein. Außerdem kündigte HJC für den weiteren Saisonverlauf bereits einige besondere Renn-Designs in limitierter Auflage an. Eine offizielle FQ20-Helmlinie ist ebenso geplant.

Übrigens: Nach dem Quartararo-Abgang soll Alex Rins künftig das MotoGP-Werbegesicht von Scorpion sein. Eine offizielle Bestätigung dafür steht aber noch aus.