Pecco Bagnaia: Sprintrennen als gewisses Extra

Formel-1-Piloten verdienen deutlich mehr als die MotoGP-Stars, das weiß auch Ducati-Werksfahrer Pecco Bagnaia. Die Sprintrennen können die Motorrad-WM aber interessanter machen, glaubt der Titelverteidiger.

Die renommierte italienische Tageszeitung La Repubblica rechnete unlängst vor, dass Francesco «Pecco» Bagnaia von Ducati in seinem Weltmeisterjahr – inklusive 1,5 Millionen Euro Titel-Bonus – rund fünf Millionen Euro erhalten habe. Dazu kommen die Einnahmen aus privaten Ausrüster- und Sponsoring-Verträgen.

Trotz dieser ansehnlichen Beträge liegt der MotoGP-Champion damit noch weit hinter den Summen, die die Formel-1-Piloten angeführt von Weltmeister Max Verstappen verdienen. «Die Automobilhersteller sind viel größer als die Motorradhersteller, zwangsläufig sind auch die Sponsoren und alles andere, was damit einhergeht, andere», gab Bagnaia zu bedenken, als er auf den deutlichen Unterschied zur Königsklasse auf vier Rädern angesprochen wurde.

Der 25-jährige Italiener betonte aber auch: «Ich glaube, dass die MotoGP in den vergangenen Jahren stark gewachsen ist, und ich glaube, dass die Show, die die MotoGP in einem Rennen liefern kann, etwas Unglaubliches ist. Mit Sicherheit gibt es noch mehr zu tun. Aus meiner Sicht muss die WM ein bisschen ‚verjüngt‘ werden. Die Sprintrennen sind in dieser Hinsicht sicher ein gewisses Extra», verwies er auf das neue MotoGP-Format.

Ab dieser Saison wird an jedem GP-Wochenende am Samstag ein MotoGP-Sprintrennen über die halbe Distanz des Hauptrennens ausgetragen. Außerdem wurde im Zeitplan des Sonntags Platz für eine «Rider Fan Show» geschaffen (alle Details zum neuen Format hat SPEEDWEEK.com hier zusammengetragen).

«Wir haben im vergangenen Jahr auch sehr oft mit Ezpeleta und den Verantwortlichen gesprochen, um Ideen zu finden und mehr Publikum anzuziehen. Denn aus meiner Sicht kann die MotoGP wirklich viel bieten», fasste Bagnaia zusammen.

Zurück zum finanziellen Aspekt: Laut Manager-Urgestein Carlo Pernat gilt es die heikle Angelegenheit der Bonuszahlungen für die Sprintrennen noch immer zu regeln.

MotoGP-WM-Endstand 2022 (nach 20 Rennen):

1. Bagnaia 265. 2. Quartararo 248 Punkte. 3. Bastianini 219. 4. Aleix Espargaró 212. 5. Miller 189. 6. Brad Binder 188. 7. Rins 173. 8. Zarco 166. 9. Martin 152. 10. Oliveira 149. 11. Viñales 122. 12. Marini 120. 13. Marc Márquez 113. 14. Bezzecchi 111. 15. Mir 87. 16. Pol Espargaró 56. 17. Alex Márquez 50. 18. Nakagami 48. 19. Morbidelli 42. 20. Di Giannantonio 24. 21. Dovizioso 15. 22. Raúl Fernández 14. 23. Remy Gardner 13. 24. Darryn Binder 12. 25. Crutchlow 10. 26. Bradl 2.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 448 Punkte. 2. Yamaha 256. 3. Aprilia 248. 4. KTM 240. 5. Suzuki 199. 6. Honda 155.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team 454 Punkte. 2. Red Bull KTM Factory 337. 3. Aprilia Racing 334. 4. Prima Pramac Racing 318. 5. Monster Energy Yamaha 290. 6. Suzuki Ecstar 260. 7. Gresini Racing 243. 8. Mooney VR46 Racing 231. 9. Repsol Honda 171. 10. LCR Honda 98. 11. WithU Yamaha RNF 37. 12. Tech3 KTM Factory 27.