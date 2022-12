Fahrer-Löhne: So viel verdienen die Formel-1-Stars

Gemäss «Forbes» hat Max Verstappen in diesem Jahr von allen Formel-1-Stars am meisten Geld verdient

Jedes Jahr veröffentlicht das Business-Magazin «Forbes» eine Liste jener Formel-1-Piloten, die am meisten Geld eingenommen haben. In diesem Jahr hat Champion Max Verstappen die Nase vorn.

Das Business-Magazin «Forbes» erstellt jedes Jahr eine Liste der Top-10-Verdiener in der Formel-1-Startaufstellung. Natürlich sind die Zahlen mit Vorsicht zu geniessen, denn sie beruhen nicht nur auf Insider-Informationen, die sich schwerlich überprüfen lassen, sondern auch auf Schätzungen. Zudem werden nur die Saläre und Bonus-Zahlungen durch die Teams berücksichtigt. Die persönlichen Werbe-Einnahmen werden ignoriert.

Gemäss der «Forbes»-Liste hat Champion Max Verstappen dank seiner WM-Erfolge in dieser Rechnung die Nase vorn. Er verfügt demnach über ein ein Grundsalär von 40 Millionen US-Dollar, hinzu kommen Erfolgsprämien in Höhe von weiteren 20 Millionen Dollar. Der siebenfache Weltmeister Lewis Hamilton muss sich mit dem zweiten Platz und dem Grundsalär von 55 Millionen US-Dollar begnügen, da er keinen Sieg einfuhr, kommen auch keine Erfolgsprämien hinzu.

Die Top-5 komplettieren Fernando Alonso (insgesamt 30 Millionen US-Dollar), Sergio Pérez (10 Millionen Salär plus 16 Millionen Erfolgsprämien) und Charles Leclerc. Der Ferrari-Star soll 12 Millionen US-Dollar verdient und weitere 11 Millionen an Erfolgsprämien eingestrichen haben.

Der in Rente gegangene deutsche GP-Star Sebastian Vettel soll 15 Millionen Salär und 2 Millionen an Erfolgsprämien bekommen haben und belegt damit den sechsten Platz – gemeinsam mit Daniel Ricciardo, der im nächsten Jahr auch nicht in der Startaufstellung stehen wird, weil er sein McLaren-Cockpit an seinen Landsmann Oscar Piastri abgeben musste.

Leclercs Teamkollege Carlos Sainz hat «Forbes» zufolge ein Jahresgehalt von 8 Millionen US-Dollar erhalten, hinzu kommen 7 weitere Millionen an Erfolgsprämien. Damit liegt der Spanier vor McLaren-Talent Lando Norris mit einem Salär von 5 Millionen und 6 Millionen an Bonuszahlungen. Auf dem zehnten Platz landet schliesslich Hamiltons Teamkollege George Russell mit 3 Millionen Dollar Salär und 7 Millionen an Erfolgsprämien.

Provisorischer Formel-1-WM-Kalender 2023

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format