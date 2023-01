Teaminterne Konkurrenz für Bagnaia: Das sagt Ciabatti

Es ist eine Fahrerpaarung, auf die 2023 mit großer Spannung und hohen Erwartungen geblickt wird: MotoGP-Weltmeister Pecco Bagnaia bekam im Lenovo-Ducati-Werksteam Enea Bastianini zur Seite gestellt.

2022 war Francesco «Pecco» Bagnaia der unangefochtene Leader im Ducati-Werksteam, was nicht zuletzt durch die noch vor dem Saisonauftakt erfolgte Verlängerung seines Vertrags um zwei weitere Jahre (bis Ende 2024) unterstrichen worden war.

Für 2023 bekommt der 25-jährige Italiener aber teaminterne Konkurrenz: Nicht mehr sein guter Kumpel Jack Miller (27), sondern sein aufstrebender Landsmann Enea Bastianini (25) teilt sich die Box mit Titelverteidiger Bagnaia.

Die «Bestia» überzeugte im zweiten MotoGP-Jahr mit vier Siegen und WM-Rang 3, der Aufstieg von der GP21 des Gresini Racing Teams auf die GP23 in den Werks-Farben war der verdiente Lohn dafür. Aus seinen Titelambitionen macht der Moto2-Weltmeister von 2020 keinen Hehl.

Gar einige Beobachter sehen in der neuen Ducati-Lenovo-Fahrerpaarung aber auch Konfliktpotential. Zumindest auf der Strecke setzte Bastianini Bagnaia in der vergangenen Saison mehrmals stark unter Druck, man denke nur an Le Mans, Misano oder Sepang.

SPEEDWEEK.com fragte bei Sportdirektor Paolo Ciabatti nach, ob ihm das Management von zwei motivierten Siegfahrern in einem Team im Hinblick auf die Saison 2023 kein Kopfzerbrechen bereite.

«Sie sie mit Sicherheit die siegreichsten Fahrer der MotoGP, die 2022 am meisten gewonnen haben – zusammen elf Grand Prix», schickte Ciabatti voraus. «Enea hat sein zweites Jahr in der MotoGP auf WM-Rang 3 beendet und es auf dem Weg dahin geschafft, vier Grand Prix zu gewinnen.»

«Wir sind glücklich, zwei Fahrer zu haben, die beide danach streben können, Rennen zu gewinnen und um den WM-Titel zu kämpfen», fuhr der 65-jährige Italiener fort. Er weiß aber auch: «Es ist klar, dass dein Teamkollege immer dein erster Gegner sein wird, weil er über die exakt gleichen Mittel verfügt wie du. Es wird also interessant, aber ich glaube, dass sie sich gegenseitig anspornen werden.»

«Es sind zwei junge, aber intelligente Burschen. Ich bin überzeugt, dass sie sich auf der Strecke respektieren werden. Klar, jeder wird versuchen, den anderen zu schlagen. Wenn es so sein sollte, hoffen wir, dass sie am Ende der Weltmeister auf den Plätzen 1 und 2 sind. Das wäre für Ducati wunderbar», so Ciabattis Wunsch für die bevorstehende Saison.

MotoGP-WM-Endstand 2022 (nach 20 Rennen):

1. Bagnaia 265. 2. Quartararo 248 Punkte. 3. Bastianini 219. 4. Aleix Espargaró 212. 5. Miller 189. 6. Brad Binder 188. 7. Rins 173. 8. Zarco 166. 9. Martin 152. 10. Oliveira 149. 11. Viñales 122. 12. Marini 120. 13. Marc Márquez 113. 14. Bezzecchi 111. 15. Mir 87. 16. Pol Espargaró 56. 17. Alex Márquez 50. 18. Nakagami 48. 19. Morbidelli 42. 20. Di Giannantonio 24. 21. Dovizioso 15. 22. Raúl Fernández 14. 23. Remy Gardner 13. 24. Darryn Binder 12. 25. Crutchlow 10. 26. Bradl 2.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 448 Punkte. 2. Yamaha 256. 3. Aprilia 248. 4. KTM 240. 5. Suzuki 199. 6. Honda 155.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team 454 Punkte. 2. Red Bull KTM Factory 337. 3. Aprilia Racing 334. 4. Prima Pramac Racing 318. 5. Monster Energy Yamaha 290. 6. Suzuki Ecstar 260. 7. Gresini Racing 243. 8. Mooney VR46 Racing 231. 9. Repsol Honda 171. 10. LCR Honda 98. 11. WithU Yamaha RNF 37. 12. Tech3 KTM Factory 27.