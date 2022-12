Kein Bonus für Sprintrennen? Laut Pernat droht Ärger 09.12.2022 - 10:38 Von Mario Furli

© Gold & Goose Carlo Pernat mit seinem Schützling Enea Bastianini im MotoGP-Grid

In der kommenden Saison werden die MotoGP-Asse erstmals ein zusätzliches Sprintrennen am Samstag austragen. Die Formatänderung war allerdings in den Fahrerverträgen nicht vorgesehen, das sorgt für Unmut.