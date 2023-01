Brad Binder: Bleibt er für immer bei KTM?

Brad Binder nach Platz 2 in Doha 2022: Bleibt er für immer in Orange?

Brad Binders KTM-Werksvertrag wurde nach seinem starken MotoGP-Debüt frühzeitig bis Ende 2024 verlängert. Der Südafrikaner hat mit KTM in der MotoGP noch viel vor. «Wir wollen den Titel gewinnen.»

Brad Binder hat für das Red Bull KTM Factory Team in seinen ersten drei MotoGP-Jahren alle Erwartungen übertroffen. Nicht nur, weil er in Brünn 2020 bereits bei seinem dritten Rennen auf der KTM RC16 siegte, sondern auch, weil er nach der ersten Saison mit etlichen Stürzen in den letzten zwei Jahren ein Muster an Beständigkeit entwickelte – mit 37 punktebringenden Rennen in den 39 Events seit dem Saisonstart 2021.

Während etliche Kollegen im Vorjahr durch Vertragsverhandlungen abgelenkt wurden, hatte Binders amerikanischer Manager Bob Moore, der 125-ccm-Motocross-Weltmeister 1994 (auf Yamaha), gleichzeitig auch dreimal Vizeweltmeister (2x 125 ccm, 1x 250 ccm), den KTM-Werksvertrag schon in der Corona-Zeit bis inklusive 2024 verlängert.

So konnte sich Brad, der 2021 auch den Regen-GP in Spielberg gewann, in diesem Jahr ganz auf seine Aufgabe als Rennfahrer konzentrieren.

«Es ist immer fantastisch, wenn du einen Vertrag in der Tasche hast und weisst, dass du einen Job hast und was die Zukunft für dich bringt», hält der 17-fache GP-Sieger fest. «Ich bin bei KTM wirklich allen Verantwortlichen wie Stefan Pierer dankbar für das Vertrauen, das sie in mich setzen, indem sie mir so einen langfristigen Vertrag gegeben haben. Denn eines ist klar: Wir verfolgen die gleichen Ziele. Wir wollen an der Spitze mitmischen und um Titel kämpfen. Ich glaube, wir können diese Ziele gemeinsam verwirklichen. Wir haben die Gelegenheit und haben die Zeit, um alles in die richtigen Bahnen zu lenken. Ich hoffe, dass wir uns bei den nächsten Vertragsverhandlungen mit KTM in einer viel besseren Position befinden als jetzt.»

Könnte sich der 27-jährige Brad Binder vorstellen, seine komplette MotoGP-Karriere mit KTM zu verbringen? «Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich bin wirklich glücklich hier. Solange wir gewinnen… Diese Idee hört sich großartig an.»

Und wenn Brad eines Tages vom Red Bull-Team zur GASGAS-Tech3-Mannschaft transferiert wird? «

«Das weisst du nie... Aber am Ende des Tages bleibst du auch dort in der KTM-Gruppe», seufzte der neue Red Bull-KTM-Teamkollege von Jack Miller.