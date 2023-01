BMW von Valentino Rossi startet bei 24h Dubai von P8 14.01.2023 - 04:50 Von Oliver Müller

© Creventic/24H Series Diesen BMW M4 GT3 pilotiert Valentino Rossi bei den 24h Dubai 2023

Der neunmalige Weltmeister gibt an diesem Wochenende wieder im Automobilsport Gas. Erstmals bestreitet Valentino Rossi das 24h Rennen in Dubai. So gibt es die Rennaction im Livestream zu sehen.