Brad Binder (KTM): «Haben Interessantes entdeckt»

Red Bull-KTM-Werkspilot Brad Binder weiß, woran er und sein Team arbeiten müssen, um sich 2023 dauerhaft an der Spitze zu etablieren. Er erklärte, welche Rolle dabei sein neuer Teamkollege Jack Miller einnimmt.

«Es war bisher eine sehr lange Winterpause, die ohne MotoGP etwas langweilig ist», scherzte Brad Binder, der in diesem Jahr vor seiner vierten MotoGP-Saison steht. Der Südafrikaner betonte bei der Red Bull KTM-Teampräsentation am Donnerstag, dass er nach zwei sechsten WM-Rängen 2021 und 2022 in diesem Jahr nach Höherem strebt: «Ich bin überzeugt, dass wir einen Schritt nach vorne machen werden. Ich will um die Top-3 kämpfen und bin mir sicher, dass ich dazu in der Lage bin.»

Der 17-fache GP-Sieger ging sogar noch einen Schritt weiter: «Wir wollen gewinnen, das ist unser Ziel. Solange wir das nicht schaffen, sind alle etwas frustriert. Für mich ist es wichtig, dass wir Fortschritte machen. Ich bin nie zufrieden, solange ich nicht vorne bin.»

Um das zu erreichen, weiß Binder, woran er und seine Crew des Red Bull-KTM-Werksteam arbeiten müssen. «Wir sind nicht weit entfernt, aber uns fehlt noch die ein oder andere Kleinigkeit», holte er aus. «Am meisten müssen wir das Bremsverhalten des Bikes verbessern sowie das Kurvenverhalten, damit wir die gesamte Leistung der KTM nutzen können.» Der 27-Jährige fordert: «Die größte Verbesserung, die ich erwarte, ist beim Anbremsen mehr Grip am Hinterrad sowie mehr Grip beim Beschleunigen am Kurvenausgang»

Besonders freut sich Binder über den australischen Neuzugang im Team, Jack Miller: «Er bringt all das Wissen von Ducati mit und das ist ja bekanntlich das Bike, das es zu schlagen gilt. Er gibt uns die Möglichkeit zu sehen, in welche Richtung wir uns entwickeln müssen. Bereits beim Test haben sie mit ihm einiges Interessantes entdeckt und ich bin mir sicher, dass es noch viele Fortschritte geben wird.»

MotoGP-WM-Endstand (nach 20 Rennen):

1.Bagnaia 265. 2. Quartararo 248 Punkte. 3. Bastianini 219. 4. Aleix Espargaró 212. 5. Miller 189. 6. Brad Binder 188. 7. Rins 173. 8. Zarco 166. 9. Martin 152. 10. Oliveira 149. 11. Viñales 122. 12. Marini 120. 13. Marc Márquez 113. 14. Bezzecchi 111. 15. Mir 87. 16. Pol Espargaró 56. 17. Alex Márquez 50. 18. Nakagami 48. 19. Morbidelli 42. 20. Di Giannantonio 24. 21. Dovizioso 15. 22. Raúl Fernández 14. 23. Remy Gardner 13. 24. Darryn Binder 12. 25. Crutchlow 10. 26. Bradl 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 448 Punkte. 2. Yamaha 256. 3. Aprilia 248. 4. KTM 240. 5. Suzuki 199. 6. Honda 155.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team 454 Punkte. 2. Red Bull KTM Factory 337. 3. Aprilia Racing 334. 4. Prima Pramac Racing 318. 5. Monster Energy Yamaha 290. 6. Suzuki Ecstar 260. 7. Gresini Racing 243. 8. Mooney VR46 Racing 231. 9. Repsol Honda 171. 10. LCR Honda 98. 11. WithU Yamaha RNF 37. 12. Tech3 KTM Factory 27.