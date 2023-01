Brad Binder (KTM): «Immer in die richtige Richtung»

Red Bull-KTM-Werksfahrer Brad Binder spricht vor der MotoGP-Saison 2023 über die personelle Verstärkung mit ehemaligen Ducati-Mitarbeitern und lobt die Herangehensweise von Sterlacchini und Co. in der Entwicklungsarbeit.

KTM geht 2023 in die siebte Saison in der Königsklasse MotoGP, erstmals gibt es in der angepassten Teamstruktur mit Alberto Giribuola (Ex-Crew-Chief von Bastianini und zuvor Dovizioso) einen Performance-Ingenieur.

Giribuola war schon beim Valencia-Test nach dem Saisonfinale 2022 erstmals in der Red Bull-KTM-Box tätig. «Er war nach jedem Run da und hat den Crew-Chiefs viele Ideen gegeben: Was in der Vergangenheit funktioniert hat, um Probleme zu lösen, die wir aktuell haben», erinnert sich Brad Binder.

Bei den Österreichern trifft Giribuola auf einige Landsleute, allen voran Fabiano Sterlacchini, der im Sommer 2021 ebenfalls von Ducati kam und bei KTM als Head of Technology installiert wurde. Teammanager Francesco Guidotti dagegen wechselte Anfang 2022 vom Pramac-Ducati-Kundenteam zu Red Bull KTM Factory Racing.

Auf den Einfluss ehemaliger Ducati-Mitarbeiter angesprochen bestätigte KTM-Werksfahrer Brad Binder: «Wir haben viele neue Gesichter im Team und natürlich hat es einige Veränderungen mit sich gebracht.»

Dazu erklärte der zweifache MotoGP-Sieger, der in seine vierte Saison auf der RC16 geht: «Ich glaube, der größte Unterschied liegt darin, dass es nie einfach ein Schuss ins Blaue ist, wenn wir etwas entwickeln. Alles, was sie bringen, dient einem Zweck und ist auf ein Problem, das wir haben, ausgerichtet. Bei den Fortschritten scheint es so zu sein, dass alles etwas langsamer kommt, aber sobald wir dann etwas bekommen, ist es immer ein Schritt in die richtige Richtung.»

«Ich glaube, das war in der vergangenen Saison eine grundlegende Änderung», fasste Brad Binder zusammen. «Anstatt jedes Wochenende zu testen, war alles stabiler. Und das Wichtigste: Wenn es Updates gab, waren sie fast immer positiv, für alle von uns.»