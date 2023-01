Letzte Chance: Vorverkaufspreise für Sachsenring 2023

MotoGP-Fans aufgepasst: Am heutigen 31. Januar enden die vergünstigten Vorverkaufstarife für den Liqui Moly Motorrad Grand Prix Deutschland vom 16. bis 18. Juni 2023.

Bis zum 31. Januar können Motorsportfans dank reduzierter Vorverkaufstarife für den einzigen MotoGP-Lauf in Deutschland bis zu 10 Prozent sparen. Tickets gibt es bereits ab 29 Euro und mit dem neuem Sprintrennen am Samstag wird das Programm noch spektakulärer.

Für den 25. Grand Prix auf dem neuen Sachsenring sind einige besondere Ticketvarianten im Angebot: Neu ist 2023 das «Friday for all»-Ticket für 29 Euro, das den Inhabern am Freitag Zugang zum Stehplatzbereich und auf alle verfügbaren Tribünenplätze ermöglicht. Erstmals erhältlich ist auch das Flex-Ticket mit freier Sitzplatzwahl am Freitag, einem Sitzplatz am Samstag für die Qualifyings und das Sprintrennen auf der Dekra-Tribüne T13 und am Sonntag auf der Honda-Tribüne T7.

© Thorsten Horn Die ersten Campinggäste sind da © Thorsten Horn Charity-Run am Mittwoch vorm Rennen © Thorsten Horn Ein paar Kaltgetränke gefällig? © Thorsten Horn Joan Mir beim Pit Walk am Donnerstag © Thorsten Horn Wer braucht schon Schnee zum Schlitten fahren? © Thorsten Horn Wenn es Nacht wird am Sachsenring © Thorsten Horn Großartige Stimmung auf dem Ankerberg © Thorsten Horn Fußgängerzone © Thorsten Horn Altmark Grand Prix © Thorsten Horn Jack Miller bei der Fahrerpräsentation in der Karthalle © Thorsten Horn Red Bull Rennzirkus © Thorsten Horn F1 Pit Stop Game © Thorsten Horn Indians in der Steilwand © Thorsten Horn Ausstellung historischer Rennmaschinen © Thorsten Horn Damit ist alles gesagt Zurück Weiter

Auch Familien profitieren: Kinder unter 14 Jahren haben gratis Zugang zu den Stehplatzbereichen. Beim neu eingeführten Kindertribünenticket für Fans unter 14 Jahren gibt es im Vorverkauf 50 Prozent Rabatt für die Tribünen T2, T4, T7 und T13. Dieses Angebot gilt für die Ticket-Kategorien Platin (Drei-Tages-Ticket) und Gold (Samstag/Sonntag).

Karten sind im Online-Ticketshop unter adac.de/motogp, telefonisch über die Hotline 03723/8099111 oder per Mail an info@sachsenring-event.de erhältlich. Ab 1. Februar gelten dann die regulären Preise.

Der MotoGP-Kalender 2023:

26. März: Portimão/Portugal

02. April: Termas de Río Hondo/Argentinien (F1 Australien)

16. April: Circuit of The Americas/Texas

30. April: Jerez/Spanien (F1 Aserbaidschan)

14. Mai: Le Mans/Frankreich

11. Juni: Mugello/Italien

18. Juni: Sachsenring/Deutschland (F1 Kanada)

25. Juni: Assen/Niederlande

09. Juli: Sokol Circuit/Kasachstan** (F1 Grossbritannien)

06. August: Silverstone/GB

20. August: Red Bull Ring/Österreich

03. September: Catalunya/Spanien (F1 Italien)

10. September: Misano/Italien

24. September: Buddh Circuit/Indien** (F1 Japan)

01. Oktober: Motegi/Japan

15. Oktober: Mandalika/Indonesien

22. Oktober: Phillip Island/Australien (F1 Austin)

29. Oktober: Buriram/Thailand (F1 Mexiko)

12. November: Sepang/Malaysia

19. November: Losail Circuit/Katar* (18.11. F1 Las Vegas)

26. November: Valencia/Spanien (F1 Abu Dhabi)



* = Nachtrennen bei Flutlicht

** = Strecke noch nicht homologiert