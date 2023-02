Marc Márquez präsentiert neue Community für die Fans

Repsol-Honda-Star Marc Márquez lädt seine Fans im Hinblick auf die «sehr wichtige» MotoGP-Saison 2023 ein, Teil seiner neuen Community «We are 93» zu werden.

Marc Márquez gibt aktuell nicht nur in der Saisonvorbereitung Gas, sondern mit seinem neuen Manager Jaime Martínez ganz offensichtlich auch beim Thema Marketing: Für 2023 wird unter dem Motto «We are 93», also wir sind 93, sein offizieller Fanclub in eine Community mit einem neuen Auftritt und einem neuen Konzept umgewandelt.

«2022 war kein gutes Jahr, aber nach all der Arbeit gehe ich jetzt mit viel Energie und viel Zuversicht in die neue Saison», erklärte der sechsfache MotoGP-Champion. «Die Fans waren in den schwierigsten Momenten für mich da und jetzt brauche ich sie wieder in meiner Nähe, damit sie mich in diesem sehr wichtigen Jahr unterstützen.»

Wer sich auf weare93.com für einen jährlichen Mitgliedsbeitrag von 25 Euro in die Community einschreibt, erhält als Willkommensgeschenk eine Flagge und ein signiertes Poster und genießt während der Saison 2023 verschiedene Vorteile wie Rabatte auf Tickets und den Márquez-Store oder Zugang zu exklusiven Inhalten, Informationen und Erlebnissen.

Teil des Projekts sind für Márquez-Fans reservierte Tribünen bei ausgewählten Grand Prix, entsprechende Tickets sind für den Spanien-GP in Jerez ab sofort online erhältlich und beinhalten neben dem Tribünenplatz Merchandising-Produkte, Unterhaltung, Musik und mit etwas Losglück die Chance auf ein Treffen mit Marc oder einen Besuch im Fahrerlager.