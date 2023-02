Bestätigt: Der neue MotoGP-Zeitplan mit Sprintrennen

Die Fans an der Strecke sollen mehr von Márquez und Co. sehen

Das neue Format für die MotoGP-WM 2023 mit dem zusätzlichen Rennen am Samstag hat natürlich Auswirkungen auf den Ablauf des gesamten Rennwochenendes. Was für die Fans geplant ist.

Die Dorna bestätigte am Mittwoch den neuen Zeitplan für die bevorstehende WM-Saison. Der Freitag bleibt der Trainings-Tag, wobei die Länge der einzelnen Sessions im Vergleich zum Vorjahr verändert wurde.

Übrigens: Als «Free Practice» wird nur noch das Training der MotoGP-Klasse am Samstagvormittag betitelt, weil es als einzige Session keine Rolle für den direkten Q2-Einzug spielt. Die zehn Fixplätze für die zweite Qualifying-Session werden in der Königsklasse bereits nach dem zweiten Training am Freitag vergeben. In den kleinen Klassen entscheidet wie bisher das dritte Training am Samstag über den direkten Aufstieg.

Spannung pur verspricht besonders der Samstag. Dann findet jeweils um 15 Uhr bei allen Grand Prix ein sogenanntes «Sprint Race» für die Königsklasse (halbe Distanz, halbe Punkte) statt. Deshalb beginnt das MotoGP-Qualifying künftig auch schon um 10.50 Uhr, gefolgt von einer neuen «Post-Qualifying-Show» mit Live-Interviews vor den Fans.

Auch die Preisverleihung nach dem Sprintrennen soll an einer neuen Location näher an den Zuschauern stattfinden, versprach der Promoter. Auf der Pressekonferenz am Samstag um 16.15 Uhr sprechen im Anschluss die Top-3 aus dem Sprintrennen, der Pole-Setter und der WM-Leader.

Am Sonntagvormittag gibt es für die Fans eine weitere Chance, ihren Idolen näher zu kommen: Um 10 Uhr ist die neue Fahrerparade angesetzt mit mehreren Zwischenstopps rund um die Strecke und einem «Hero Walk». Dafür entfallen bekanntlich die Warm-up-Sessions der kleinen Klassen.

Die Rennen beginnen im Anschluss mit der Moto3-Klasse um 11 Uhr, gefolgt von der Moto2 um 12.15 Uhr und dem Hauptrennen der Königklasse um 14 Uhr. Wann allerdings die MotoE-WM eingeschoben wird, geht aus dem offiziellen Zeitplan noch nicht hervor.

Der Zeitplan für die Motorrad-WM 2023

Freitag:

09:00 – 09:35 Uhr (35 min): Moto3 Practice 1

09:50 – 10:30 Uhr (40 min): Moto2 Practice 1

10:45 – 11:30 Uhr (45 min): MotoGP Practice 1



13:15 – 13:50 Uhr (35 min): Moto3 Practice 2

14:05 – 14:45 Uhr (40 min): Moto2 Practice 2

15:00 – 16:00 Uhr (60 min): MotoGP Practice 2



Samstag:

08:40 – 09:10 Uhr (30 min): Moto3 Practice 3

09:25 – 09:55 Uhr (30 min): Moto2 Practice 3

10:10 – 10:40 Uhr (30 min): MotoGP Free Practice

10:50 – 11:05 Uhr (15 min): MotoGP Qualifying 1

11:15 – 11:30 Uhr (15 min): MotoGP Qualifying 2



12:50 – 13:05 Uhr (15 min): Moto3 Qualifying 1

13:15 – 13:30 Uhr (15 min): Moto3 Qualifying 2

13:45 – 14:00 Uhr (15 min): Moto2 Qualifying 1

14:10 – 14:25 Uhr (15 min): Moto2 Qualifying 2

15:00 Uhr: MotoGP Sprint Race



Sonntag:

09:45 – 9:55 Uhr (10 min): MotoGP Warm-up

10.00 Uhr: MotoGP Riders Fan Parade

11.00 Uhr: Moto3-Rennen

12.15 Uhr: Moto2-Rennen

14.00 Uhr: MotoGP-Rennen