Aprilia-Kundenteam RNF: Was ist für Sepang geplant?

Das RNF Team stieg für die Saison 2023 von Yamaha auf Aprilia um, dazu ist das Fahrerduo mit dem fünffachen MotoGP-Sieger Miguel Oliveira und dem jungen Raúl Fernández, Moto2-Vizeweltmeister 2021, vielversprechend.

Einen ersten Vorgeschmack auf die neue RNF-Konstellation gab es beim Valencia-Test nach dem Saisonfinale 2022, Beobachter und Fans blicken nun gespannt darauf, wie sich das erste Aprilia-Kundenteam in dieser Saison – beginnend mit den ersten Testfahrten in Sepang (10. bis 12. Februar) – schlagen wird.

Für Oliveira sind die Werksfahrer Aleix Espargaró und Maverick Viñales die Referenz. «Es wäre super schön, wenn ich beim ersten Test nahe an Aleix und Maverick herankommen könnte. Das ist definitiv ein Ziel», bestätigte der Portugiese. Wichtiger sei aber, eine gute Basis zu finden. «Wir erwarten einige kleine Dinge zu testen, aber nicht viel. Hauptsächlich geht es darum, eine starke Basis aufzubauen und zu verstehen, was für mich funktioniert und was nicht. Es ist ein Test, bei dem wir einige Dinge herausfiltern werden. Es geht darum, sich an das Bike zu gewöhnen.»

Sein neuer Teamkollege Rául Fernández meinte: «Es wird interessant, drei Testtage zu haben, weil wir ja erst einen hatten und die Bedingungen in Valencia nach einer langen Saison nicht perfekt waren. Auch meine körperliche Verfassung war damals nicht perfekt. Deshalb freue ich mich sehr, in dieser Woche wieder auf das Bike zu steigen. Ich glaube, ich werde es genießen wie ein kleines Kind.»

Für Teamchef Razlan Razali sind die ersten Testfahrten des Kalenderjahres ein echtes Heimspiel, er war bis 2020 sogar CEO des Sepang Circuits. «Wir können den ersten offiziellen Test für 2023 kaum erwarten, auf unserer Heimstrecke. Die Winterpause war lang. Als Team haben wir uns für 2023 mit einer neuen Marke neu strukturiert, deshalb haben wir nach dem Valencia-Test nie aufgehört zu arbeiten, hinter den Kulissen haben wir die neue Saison geplant. Das Team hatte auch eine gute Einschulung bei Aprilia Racing in Noale, zum Abschluss des Jahres waren wir auch bei der Weihnachtsfahrer von Aprilia.»

«Ich freue mich darauf, jetzt alle Teammitglieder und natürlich unsere Fahrer Miguel und Raúl wieder zu sehen. Ich habe einige Rennrad-Sessions mit ihnen organisiert, damit sie sich rasch an die heißen Bedingungen und die hohe Luftfeuchtigkeit gewöhnen. Noch wichtiger wird, dass wir mit Aprilia und unseren Crew-Chiefs die Testziele für beide Fahrer festlegen», so Razali.

Wie sehr die Kundenteam-Fahrer mit ihren RS-GP22 in die Test- und Entwicklungsarbeit involviert sind, ist demnach noch nicht klar. «Wir haben keine besonderen Erwartungen für diesen Test», schickte Razali voraus. «Wir werden mehr wissen, sobald wir als Team beisammen sind und mit Aprilia die technischen Gespräche führen, um wirklich zu verstehen, welche Ziele wir beim Test mit unseren zwei Fahrer verfolgen.»

Immerhin: Wände wird es zwischen den Boxen des Werksteams und RNF in Sepang nicht geben.

Teammanager Wilco Zeelenberg ergänzte: «Wir freuen uns darauf, mit dem neuen Material zu arbeiten, und wir sind besonders gespant darauf, wie die Fahrer sich mit ihren Motorrädern zurechtfinden werden. Darum wird es in den anstehenden Testfahrten gehen. Für Miguel und Raúl liegt der Schlüssel darin, sich so schnell wie möglich an die für sie neuen Motorräder anzupassen. Nach einem Tag in Valencia war der Eindruck ziemlich gut, auch wenn es natürlich nicht einfach war und jedes Bike seine Vor- und Nachteile hat.»

«Es geht für die Fahrer darum, Strecke für Strecke herauszufinden, wie sie fahren und mit allem umgehen müssen. Das hat beim Test Priorität», unterstrich der ehemalige GP-Pilot. Zeelenberg selbst freue sich auf einen frischen Start mit Aprilia und CryptoDATA. Gleichzeitig mahnte er aber auch, den Fokus nicht zu verlieren: «Alles ist neu, aber meine Priorität ist, auf das Rennfahren und die Ergebnisse fokussiert zu bleiben.»