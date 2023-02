Marc Márquez: Doku-Premiere nach Sepang-Test

Die Dokumentation «Marc Márquez ALL IN» über den MotoGP-Superstar aus dem Repsol Honda Team wird am 19. Februar in Madrid bei der Spanien-Premiere erstmals gezeigt.

Die ersten offiziellen Tests der MotoGP-WM-Asse steigen ab dem 10. Februar auf dem Sepang Circuit. Dann wird auch der achtfache Weltmeister Marc Márquez aus dem Repsol Honda Team wieder in das Geschehen eingreifen.

Wenige Tage danach, am 19. Februar, wird die Doku-Serie über Marc Márquez (29) in der spanischen Hauptstadt Madrid uraufgeführt. Die Produktion unter dem Titel «Marc Márquez ALL IN» wurde vom weltweiten Streaming-Dienst Amazon Prime in Zusammenarbeit mit Red Bull und MotoGP-Promoter Dorna produziert. Im Spätherbst wurde bereits ein Teaser mit eindrucksvollen Sequenzen veröffentlicht.

Die Márquez-Doku beschreibt mit vielen Emotionen seine verbissene Arbeit am Comeback nach seinen mehrfachen Oberarm-Operationen seit 2020 und dokumentiert schliesslich den Grossteil des Jahres 2022 bis zum endgültigen Comeback in Aragón.

Die Kamera hat Márquez in dieser Phase so gut wie permanent begleitet und auch die zahlreichen Tiefschläge im Training zu Hause, die Checks in der Klinik und die Stimmung nach Stürzen auf der Rennstrecke festgehalten. Sehr persönliche Momente kommen genauso vor wie private Szenen aus der Familie. Dazu kommen auch die engsten Vertrauten des Spaniers zu Wort.

Die Premieren-Feier von «Marc Márquez ALL IN» findet am 19. Februar in Madrid auf der «Plaza de España» statt. Márquez soll dort sogar mit dem MotoGP-Bike vorfahren. Vor der Veranstaltung tritt er für seine Fans ab 12 Uhr auf und steht für Autogramme zur Verfügung. Weitere Infos rund um die Doku des MotoGP-Stars gibt es im Netz nachzulesen.

