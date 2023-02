Enea Bastianini: «Momentan bei 70 bis 75 Prozent»

Erstmals ist Enea Bastianini als neuer Ducati-Werksfahrer intensiv an der Entwicklungsarbeit der neuen MotoGP-Maschine aus Borgo Panigale involviert. An welchem Punkt sich der Italiener nach dem Sepang-Test sieht.

Nach einem arbeitsreichen letzten Testtag in Sepang berichtete Enea Bastianini davon, dass viele Probleme an der neuen Ducati GP23 gelöst worden seien. Das bestätigte der vierte Platz in der kombinierten Zeitenliste. Bei 100 Prozent sieht sich der vierfache MotoGP-Sieger allerdings noch bei Weitem nicht.

«Ich muss sagen, das neue Motorrad ist nicht einfach zu fahren und hat zu Beginn nicht sehr gut zu meinem Stil gepasst», räumte die «Bestia» ein, im Vorjahr noch auf der GP21 WM-Dritter. «Ich habe versucht, meinen Stil zu verändern und andere Dinge zu versuchen, aber ich konnte trotzdem nicht schnell sein. Wir haben also angefangen, ein bisschen am Motorrad zu arbeiten.»

«Ich habe mich auch mit Pecco ausgetauscht und am Ende hatte er dasselbe Gefühl. Es war also einfacher, die Daten zu vergleichen und sich mit den Ingenieuren abzusprechen», ergänzte der Neuzugang im Ducati-Werksteam. «Am Sonntagnachmittag haben wir eine Lösung gefunden, wir waren schnell – auf einer Runde und in Sachen Pace. Deswegen glaube ich, dass wir auf einem guten Level sind. Noch sind es nicht 100 Prozent, aber jetzt schon so ziemlich dort zu sein, wo wir mit dem alten Motorrad waren, ist eine gute Sache.»

Zwei Testtage stehen den Stammfahrern in Portimão am 11. und 12. März noch zur Verfügung, ehe dann an der Algarve-Küste am 25. und 26. März die ersten WM-Punkte der Saison vergeben werden.



Geht Bastianini davon aus, bis zum WM-Auftakt mit dem neuen Motorrad bei 100 Prozent zu sein? «Bei 100 Prozent vielleicht nicht, aber 90, 95 Prozent können wir erreichen. Ich würde sagen, wir stehen im Moment bei 70 bis 75 Prozent. Wir müssen noch einiges verstehen. Das neue Motorrad hat viel Potenzial, es ist aber nicht einfach, das auszuschöpfen. Wir müssen die Daten mit den Ingenieuren genau analysieren.»

Weniger Arbeitsbedarf als befürchtet sieht Bastianini im Hinblick auf das neue MotoGP-Format mit den Sprintrennen. «In Malaysia war ich von Beginn an schnell. Wir haben die Sessions mit gebrauchten Reifen begonnen und ich war damit nicht sonderlich schnell, aber sobald ich den frischen Reifen geholt habe, war meine Rundenzeit okay. Deshalb glaube ich nicht, dass es ein Problem für das Qualifying oder das Sprintrennen geben wird. Vermutlich haben wir das Problem gelöst», grinste der 25-jährige Italiener, der bei seinen bisherigen GP-Siegen häufiger als Reifenflüsterer und weniger als Schnellstarter überzeugte.

