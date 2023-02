Marc Márquez (Honda): «Das Ziel ist immer dasselbe»

Bei einem Gala-Abend in Madrid sprach Honda-Hoffnungsträger Marc Márquez über den Stand der Dinge nach dem Sepang-Test und die Ausgangslage für die MotoGP-Saison 2023.

Am Dienstagabend feierte der spanische Motorradverband RFME (Real Federación Motociclista Española) im Rahmen einer großen Gala das 100-jährige Bestehen. Auf der Gästeliste standen viele Zweiradstars, inklusive Marc Márquez.

Bei der Gelegenheit sprach der Repsol-Honda-Star gegenüber spanischen Medienvertretern noch einmal über die Erkenntnisse aus dem Sepang-Test. Besonders zufrieden ist Marc mit seiner körperlichen Verfassung («Der Test hat mich diesbezüglich sehr beruhigt, ich habe einen Schritt gemacht»), an der RC213V besteht dagegen noch Aufholbedarf.

Márquez, der am Freitag seinen 30. Geburtstag feiert, muss Geduld beweisen. Er weiß: «Es ändert sich natürlich nicht alles von heute auf morgen, es ist ein Prozess. Bei HRC hat es auch eine strukturelle Veränderung gegeben», verwies er auf den neuen Technical Manager Ken Kawauchi.

«Zuerst muss man die Veränderung vornehmen, um die Früchte dann auf längere Sicht zu ernten», fuhr der 59-fache MotoGP-Sieger fest. «Aber es gibt eine Reaktion, es gibt Veränderungen. Ich Vertraue auf Honda. Gab es kleine Schritte? Ja. Sind wir noch weit weg? Ja, aber wir sind zum Beispiel näher dran als noch vor vier Monaten.»

Der achtfache Weltmeister machte aber auch unmissverständlich klar, dass seine Geduld Grenzen hat: «Wir sind das Repsol Honda Team, ich bin Marc und wir müssen mit dem Ziel an die Vorsaison und die Saison herangehen, um den Titel zu kämpfen. Dann werden wir bei den Rennen sehen, wo wir stehen, und wir werden realistisch bleiben, aber im Moment müssen wir kämpfen und uns bestmöglich vorbereiten, um so nahe wie möglich am Schnellsten dran zu sein. Das ist das Ziel Nummer 1. Wir haben noch einen Test in Portimão und ich glaube, da gibt es Verbesserungspotenzial.»

Die Konkurrenz nennt Marc Márquez trotzdem immer wieder, wenn es um die Favoriten für 2023 geht. «Das machen sie wegen meiner Vergangenheit, aber wenn wir die vergangenen zwei Jahre analysieren – wie ich die Saison 2022 beendet und jetzt in Malaysia begonnen habe, würde ich eigentlich nicht zu den Favoriten gehören», entgegnete der sechsfache MotoGP-Champion. «Mein Ziel ist aber jedes Jahr dasselbe, nämlich das Ziel, das auch jeder andere Fahrer verfolgt: Um die ersten Plätze zu kämpfen. Wir werden dann sehen, ob es möglich ist oder nicht.»

Sepang-Test, kombinierte Zeiten (10. bis 12.2.):

1. Marini, Ducati, 1:57,889 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,080 sec

3. Viñales, Aprilia, + 0,147

4. Bastianini, Ducati, + 0,260

5. Martin, Ducati, + 0,315

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,418

7. Di Giannantonio, Ducati, + 0,455

8. Bezzecchi, Ducati, + 0,474

9. Alex Márquez, Ducati, + 0,496

10. Marc Márquez, Honda, + 0,777

11. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,812

12. Mir, Honda, + 0,895

13. Pol Espargaró, GASGAS, + 0,908

14. Brad Binder, KTM, + 0,923

15. Oliveira, Aprilia, + 0,950

16. Zarco, Ducati, + 0,963

17. Quartararo, Yamaha, + 1,008

18. Miller, KTM, + 1,012

19. Rins, Honda, + 1,043

20. Morbidelli, Yamaha, + 1,097

21. Nakagami, Honda, + 1,646

22. Augusto Fernández, GASGAS, + 1,771

23. Crutchlow, Yamaha, + 2,034

24. Bradl, Honda, + 2,546

25. Nakasuga, Yamaha, + 3,350

Ergebnis Sepang-Test, 12.2.:

1. Marini, Ducati, 1:57,889 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,080 sec

3. Viñales, Aprilia, + 0,147

4. Bastianini, Ducati, + 0,260

5. Martin, Ducati, + 0,315

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,418

7. Di Giannantonio, Ducati, + 0,455

8. Bezzecchi, Ducati, + 0,474

9. Alex Márquez, Ducati, + 0,496

10. Marc Márquez, Honda, + 0,777

11. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,812

12. Mir, Honda, + 0,895

13. Pol Espargaró, GASGAS, + 0,908

14. Brad Binder, KTM, + 0,923

15. Zarco, Ducati, + 0,963

16. Miller, KTM, + 1,012

17. Oliveira, Aprilia, + 1,033

18. Rins, Honda, + 1,043

19. Quartararo, Yamaha, + 1,054

20. Morbidelli, Yamaha, + 1,097

21. Nakagami, Honda, + 1,646

22. Augusto Fernández, GASGAS, + 1,771

23. Crutchlow, Yamaha, + 2,034

24. Bradl, Honda, + 2,546

Ergebnis Sepang-Test, 11.2.:

1. Martin, Ducati, 1:58,736 min

2. Oliveira, Aprilia, + 0,103 sec

3. Pol Espargaró, GASGAS, + 0,145

4. Quartararo, Yamaha, + 0,161

5. Bagnaia, Ducati, + 0,331

6. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,376

7. Marini, Ducati, + 0,382

8. Rins, Honda, + 0,427

9. Bastianini, Ducati, + 0,458

10. Brad Binder, KTM, + 0,494

11. Morbidelli, Yamaha, + 0,553

12. Bezzecchi, Ducati, + 0,625

13. Marc Márquez, Honda, + 0,714

14. Di Giannantonio, Ducati, + 0,766

15. Zarco, Ducati, + 0,767

16. Mir, Honda, + 0,896

17. Alex Márquez, Ducati, + 1,011

18. Viñales, Aprilia, + 1,034

19. Miller, KTM, + 1,123

20. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,281

21. Nakagami, Honda, + 1,487

22. Crutchlow, Yamaha, + 1,618

23. Augusto Fernández, GASGAS, + 1,996

Ergebnis Sepang-Test, 10.2.:

1. Bezzecchi, Ducati, 1:58,470 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,130 sec

3. Bastianini, Ducati, + 0,262

4. Martin, Ducati, + 0,267

5. Bagnaia, Ducati, + 0,387

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,471

7. Zarco, Ducati, + 0,496

8. Di Giannantonio, Ducati, + 0,551

9. Alex Márquez, Ducati, + 0,566

10. Morbidelli, Yamaha, + 0,648

11. Quartararo, Yamaha, + 0,952

12. Marc Márquez, Honda, + 0,954

13. Marini, Ducati, + 0,999

14. Oliveira, Aprilia, + 1,260

15. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,343

16. Miller, KTM, + 1,356

17. Mir, Honda, + 1,362

18. Rins, Honda, + 1,493

19. Augusto Fernández, GASGAS, + 1,557

20. Pol Espargaró, GASGAS, + 1,608

21. Brad Binder, KTM, + 1,615

22. Nakagami, Honda, + 2,734

23. Nakasuga, Yamaha, + 2,769

24. Bradl, Honda, + 5,031 (nur 2 Runden)