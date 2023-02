Marc Márquez: «Die Probleme müssen gelöst werden»

Marc Márquez hatte am Freitag vier unterschiedliche Bikes in der Box, bis Sonntagnachmittag räumte er drei davon zur Seite. Aber seine Laune hat deutlich gelitten.

Ducati hat die Konkurrenz in Sepang drei Tage lang an der Nase herumgeführt und schließlich deklassiert. Mit Marini, Bagnaia, Bastianini und Martin brausten vier Desmosedici-Piloten in die Top-5, wobei Marini sogar eine Vorjahresmodell steuert. Die Konkurrenz reist schon angeschlagen zum nächsten Test: Bei Fabio Quartararo hat sich die Euphorie des Freitags nach Platz 17 am Sonntag in Luft aufgelöst. Bei KTM und GASGAS sind auch nich einige Hausaufgaben zu erledigen. Und bei Honda-Star Marc Márquez machte sich nach Platz 10 ebenfalls Ernüchterung breit. Da Honda die RC213V in den letzten Jahren keinen Meter vorwärtsgebracht hat, wird auch bis zum Saisonstart in Portimão am 26. März kein Wunder mehr passieren.

Wenn man bei den Erzählungen von Marc Márquez vom Sonntagabend auf die Zwischentöne achtet, kann man sich vorstellen, dass bei Honda bereits der Haussegen schief hängt. Der erste Einsatz des neuen Technical Managers Ken Kawauchi, dem nichts anderes einfiel, als altes Zeug testen zu lassen, das 2022 bereits wegen Unbrauchbarkeit wieder verstaut worden war, ist gründlich gescheitert.

Und Alex Rins, letztes Jahr auf der Werks-Suzuki Sieger bei drei der letzten vier Rennen, kam mit der LCR-Honda über Rang 19 nicht hinaus.

«Wir haben bei HRC einen neuen Technical Manager», fasste Marc zusammen. «Er will Dinge über das technische Konzept verstehen. Das macht das Leben für einen Fahrer natürlich bei einem Test sehr schwierig. Aber ich bin der Honda-Pilot mit der größten Erfahrung auf diesem Motorrad. Deshalb wurde ich ausgewählt, um all diese experimentalen Dinge zu probieren. Das ist natürlich nicht der richtige Weg. Ich weiß nicht warum, aber sie wollten das Konzept verstehen. Sie wollten das wissen; sie werden ihre Gründe haben… Ich habe mich nicht nach den Gründen erkundigt; ich bin einfach gefahren. Es war schwierig, weil die Bike-Balance sehr unterschiedlich war, es war körperlich viel anstrengender. Denn das Motorrad hat überall gewackelt. Ich kann nur hoffen, dass der Test sinnvoll für sie war.»

«Wir haben an diesen drei Tagen sehr viele unterschiedliche Dinge probiert», räumte Marc ein. «Jetzt haben sie alle Informationen. Und ich hoffe, sie bringen etwas Neues nach Portimão.»

Marc Márquez testete auch unterschiedliche Rahmen aus. «Aber es sind keine Unterschiede zu 2022 festzustellen», sagte er. «Am Sonntagnachmittag habe ich nur noch ein Bike getestet. Ich habe entschieden, das ist die Richtung, die wir verfolgen sollen. das ist aber kein Bike, mit dem wir die Weltmeisterschaft gewinnen können. Da brauchen wir einen weiteren Schritt. Aber wichtig ist: Wir haben jetzt eine klare Basis und können die anderen drei Bikes vergessen.»

Hat Joan Mir heute dasselbe Motorrad gefahren? Marquez: «Ich habe keine Ahnung.» Das Teamwork bei HRC ist also auch noch ausbaufähig.

Marc Márquez verwendete gestern ein Bike mit einer breiten Verkleidung mit Diffusor. Ist dieses Konzept ad acta gelegt worden? «Ich habe diese fette Verkleidung mit einem anderen Motorrad probiert, da hatte ich andere Flügel und eine andere Frontverschalung. Zu diesem Motorrad habe ich Nein gesagt. Zu dieser fetten Verkleidung nicht.»

Was wünscht sich Marc von Honda für den Portugal-Test? «Ich denke, wir haben keine Zeit, wieder drei unterschiedliche Motorräder in der Box haben. Ich habe vorgeschlagen, diese eine Richtung zu wählen mit einem bestimmten Bike-Konzept. Es ist dasselbe Konzept wie bei Bike von Valencia im November. Es besteht kein großer Unterschied. Und wir haben damit dieselben Probleme wie bisher. Jetzt ist höchste Zeit, dass diese Probleme gelöst werden, zum Beispiel bei der Traktion. Wie das gehen wird, weiß ich nicht. Ich gebe meinen Kommentar ab, ich liefere meinen Input. Ich sage, wo wir uns verbessern müssen, um die Top-Rundenzeiten zu schaffen.»

Marc lag in der Früh einmal nur 0,033 sec hinter der Bestzeit. «Da bin ich konstanter gefahren, ich habe mich gut gefühlt, wir haben gut gearbeitet. Die Rundenzeiten waren okay, aber immer noch zu weit weg von den Top-5-Jungs. Und dann sind wieder die Experimente losgegangen... Danach war der Ryhthmus zum Vergessen.»

Sepang-Test, kombinierte Zeiten (10. bis 12.2.):

1. Marini, Ducati, 1:57,889 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,080 sec

3. Viñales, Aprilia, + 0,147

4. Bastianini, Ducati, + 0,260

5. Martin, Ducati, + 0,315

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,418

7. Di Giannantonio, Ducati, + 0,455

8. Bezzecchi, Ducati, + 0,474

9. Alex Márquez, Ducati, + 0,496

10. Marc Márquez, Honda, + 0,777

11. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,812

12. Mir, Honda, + 0,895

13. Pol Espargaró, GASGAS, + 0,908

14. Brad Binder, KTM, + 0,923

15. Oliveira, Aprilia, + 0,950

16. Zarco, Ducati, + 0,963

17. Quartararo, Yamaha, + 1,008

18. Miller, KTM, + 1,012

19. Rins, Honda, + 1,043

20. Morbidelli, Yamaha, + 1,097

21. Nakagami, Honda, + 1,646

22. Augusto Fernández, GASGAS, + 1,771

23. Crutchlow, Yamaha, + 2,034

24. Bradl, Honda, + 2,546

25. Nakasuga, Yamaha, + 3,350

