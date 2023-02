Marc Márquez (Honda): «Konstante Phase der Evolution»

Repsol-Honda-Star Marc Márquez ist gespannt auf die frischen Ideen des neuen Technical Managers Ken Kawauchi. Und er ist dem Vorgänger Takeo Yokoyama dankbar für seine Bemühungen.

«Durch die Ankunft von Technical Manager Ken Kawauchi hat sich in der Box ein bisschen etwas verändert», schilderte Marc Márquez beim Sepang-Test. «Es geht Schritt für Schritt. Es ist kein Unterschied wie Tag und Nacht zum Vorgänger Takeo Yokoyama. Aber er hat angeordnet, dass wir einige Teile probieren, die wir letztes Jahr schon aussortiert haben, weil sie nicht funktioniert haben. Es ist das Recht des neuen Technical Managers, dass er mit seinen eigenen Augen sieht, was alles vorhanden ist. Ich akzeptiere diese Rolle und diese Methode. Ich akzeptiere, dass er jetzt in der Vorsaison diese Informationen einsammeln will. Jetzt ist die Zeit, das zu erledigen.»

Marc Márquez hat seit dem Beginn seiner MotoGP-Laufbahn 2013 zehn Jahre lang eng und bis Ende 2019 erfolgreich mit dem bisherigen Technical Director Yokoyama zusammengearbeitet.

Konnte er sich nach der Entlassung von diesem Posten noch vom Japaner verabschieden? Márquez: «Ich habe mit Takeo nach der Saison in Japan beim Honda Thanks Day sprechen können, auch wenn es damals noch nicht offiziell war. Aber man konnte spüren, dass sich etwas verändert. Wir haben uns also ein bisschen unterhalten. Um die Weihnachtszeit ist dann die Nachricht gekommen. Ich bin Takeo wirklich dankbar für das, was er geleistet hat.»

«Manchmal werden in einem großen Konzern wie Honda gewisse Entscheidungen getroffen», ist sich der achtfache Weltmeister bewusst. «Das können wir nicht kontrollieren. Manchmal wechseln sie einen Techniker aus, manchmal einen Fahrer. Das müssen wir hinnehmen. Wir befinden uns bei HRC in einer Phase der konstanten Evolution. Eines Tages wird der Zeitpunkt kommen, an dem jüngere Personen ans Ruder kommen, die bessere Ideen haben und eine andere Philosophie verfolgen. Der oberste Chef wird die Entscheidungen treffen. Es gibt immer einen Vorgesetzten, der mehr Befehlsgewalt hat als du selbst. Ich selbst werde mich einfach auf meine Arbeit konzentrieren und auf der Rennstrecke meinen Job zu 100 Prozent verrichten.»