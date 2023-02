Jorge Lorenzo: Im TV gegen den inneren Schweinehund

MotoGP-Rentner Jorge Lorenzo ist derzeit erfolgreicher Bestandteil einer spanischen TV-Serie, die sich mit ganz speziellen Herausforderungen für prominente Kandidaten beschäftigt.

Jorge Lorenzo ist derzeit abseits des Rennsports zu Gast in den spanischen Wohnzimmern. Der fünffache Weltmeister und dreifache MotoGP-Champion ist aktuell einer der Kandidaten bei der TV-Show «El Desafio». In der etwas unorthodoxen, aber modernen TV-Reality-Show geht es um spezielle Herausforderungen, die von prominenten Kandidaten bewältigt werden müssen.

Das Publikum stimmt mit. Die Kandidaten werden von Profis in den jeweiligen Bereichen auf ihre speziellen Challenges vorbereitet und trainieren unter der Woche verbissen für die jeweilige Herausforderung. Lorenzo musste sich zuletzt zum Beispiel als Drohnenpilot bewähren.

Deutlich mehr Einsatz war aber bei seiner Challenge als Apnoe-Taucher gefragt. Dort ging es darum, den Atem möglichst lange anzuhalten. Lorenzo schaffte nach einer Trainingswoche im TV-Studio in einem Glas-Becken mit Neopren-Anzug unglaubliche 3:33 min. Dafür gewann Lorenzo auch die fünfte Show.

Der Gewinn der Promis wird für einen guten Zweck gestiftet, Lorenzo spendete seine 9.500 Euro an die Stiftung Ángel Nieto. Das TV-Format kommt beim Publikum hervorragend an. Zuletzt durfte sich die Sendung über einen neuen Rekord von 1,8 Millionen Zuschauern am Samstagabend freuen.

Der produzierende Sender Antena 3 hat auch eine Vergangenheit in der MotoGP-WM. Die private Sendeanstalt war einst als Sponsor im Yamaha-Team von Ex-Rennfahrer Luis D’Antin engagiert und kennt den Wert der MotoGP-Stars in der spanischen Bevölkerung.