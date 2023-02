Alex Márquez (Ducati): «Ich will Marc besiegen»

Marc und Alex Márquez sitzen erstmals in ihrer Karriere in der MotoGP-WM auf unterschiedlichen Fabrikaten und das bringt einiges an Neuerungen mit sich.

Die MotoGP-WM 2023 beginnt vom 24. bis 26. März, erstmals wird zu Saisonbeginn an der portugiesischen Algarve in Portimão gefahren und nicht wie lange Zeit in Doha. Aber auch die Brüder Marquez sitzen erstmals in ihrer MotoGP-Karriere auf unterschiedlichen Fabrikaten.

Bei den so erfolgreichen Brüdern bringt dies auch neue Verhaltensmuster in der Renn-Familie mit sich, wie Alex Márquez bestätigte, der nun in der Gresini-Truppe eine Ducati steuert. «Als wir nach dem Test in Valencia gemeinsam nach Hause gefahren sind, haben wir nicht ein Wort gesprochen.»

«Marc war damals sauer wie die Hölle. Ich habe ihn gefragt, ob sie neue Dinge probiert haben. Er hat mir gesagt, dass sie neue Sachen ausprobiert haben, aber nichts hatte funktioniert», verriet Alex. Die Kommunikation lief allerdings beschränkt: «Das war es dann aber auch schon. Ich habe Marc nur erzählt, dass die Ducati anders ist.»

Der jüngere der Márquez-Brüder gestand gegenüber «MCN» zudem: «Ich habe mich gefragt, ob ich noch schnell bin. Das ist auch der Grund, warum ich wechseln wollte. Es ist keine Frage des Geldes, ich wollte die Ducati.»

Alex Márquez sagt auch ganz klar: «Marc ist mein Bruder, aber ich will ihn besiegen!» Der Moto2-Weltmeister von 2019 setzte mit einem Augenzwinkern nach: «Ich habe Marc bereits gesagt, dass ich ihn auf den Geraden überholen werde. Dann werden wir sehen, was in den Kurven passiert.»

Sepang-Test, kombinierte Zeiten (10. bis 12.2.):

1. Marini, Ducati, 1:57,889 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,080 sec

3. Viñales, Aprilia, + 0,147

4. Bastianini, Ducati, + 0,260

5. Martin, Ducati, + 0,315

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,418

7. Di Giannantonio, Ducati, + 0,455

8. Bezzecchi, Ducati, + 0,474

9. Alex Márquez, Ducati, + 0,496

10. Marc Márquez, Honda, + 0,777

11. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,812

12. Mir, Honda, + 0,895

13. Pol Espargaró, GASGAS, + 0,908

14. Brad Binder, KTM, + 0,923

15. Oliveira, Aprilia, + 0,950

16. Zarco, Ducati, + 0,963

17. Quartararo, Yamaha, + 1,008

18. Miller, KTM, + 1,012

19. Rins, Honda, + 1,043

20. Morbidelli, Yamaha, + 1,097

21. Nakagami, Honda, + 1,646

22. Augusto Fernández, GASGAS, + 1,771

23. Crutchlow, Yamaha, + 2,034

24. Bradl, Honda, + 2,546

25. Nakasuga, Yamaha, + 3,350