Marc Márquez (Honda): Bis zum Auftakt in den Top-5?

Repsol-Honda-Star Marc Márquez meinte mit Blick auf die neue MotoGP-Saison: «Honda arbeitet hart und ich bin sicher, dass wir in Portimão einen Schritt machen werden.»

In genau 25 Tagen werden im ersten Sprint der GP-Geschichte auf dem «Autódromo Internacional do Algarve» die ersten WM-Punkte der neuen MotoGP-Saison vergeben. Zuvor stehen in Portimão am 11. und 12. März noch zwei IRTA-Testtage auf dem Programm.

Den dreitägigen Sepang-Test hatte Marc Márquez auf Platz 10 beendet – als einziger Fahrer auf einem japanischen Fabrikat in den Top-10, hinter neun Ducati- und Aprilia-Piloten.

Konnte sich der Repsol-Honda-Star in Malaysia mit einem Gegner messen und vergleichen? «Ich konnte beim Test andere Fahrer und andere Bikes sehen, wie die Ducati, Yamaha und auch Aprilia. Wir sind uns auf der Strecke begegnet. Es gibt Unterschiede, aber solange man nicht Rennen fährt, ist es schwierig, Vergleiche anzustellen, weil einige mit frischen Reifen und andere mit alten unterwegs sind – und diese Unterschiede bei den Reifen wirken sich auf das Verhalten des Motorrads aus», gab der 30-jährige Spanier zu bedenken.

Zu Honda-Situation betonte der 59-fache MotoGP-Sieger: «Ich bin überzeugt, dass das, was wir in Malaysia hatten, ein bisschen anders zu dem sein wird, was wir in Portimão haben werden. Honda arbeitet hart und ich bin sicher, dass wir einen Schritt machen werden.»

Marc bekräftigte nicht zuletzt bei der Teamvorstellung in der vergangenen Woche wiederholt, dass er Honda zwar kräftigt gepusht habe, jetzt aber der Moment gekommen sei, in dem man Geduld haben müssen.

Wenn die WM-Saison aber heute beginnen würde, wo würde sich der Honda-Star sehen? «Ich weiß nicht, was ich sagen soll, weil es von der Strecke abhängt, auf der wir beginnen. Fangen wir zum Beispiel auf dem Sachsenring an, beginnen wir in einer guten Position, in Malaysia wäre es dagegen eine andere.»

«Wir werden sehen, aber ich glaube, wenn wir in Portimão das ganze Wochenende über gut arbeiten, werden wir in der Gruppe der fünf Favoriten sein», wagte Márquez dann doch eine recht zuversichtliche Prognose.

Sepang-Test, kombinierte Zeiten (10. bis 12.2.):

1. Marini, Ducati, 1:57,889 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,080 sec

3. Viñales, Aprilia, + 0,147

4. Bastianini, Ducati, + 0,260

5. Martin, Ducati, + 0,315

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,418

7. Di Giannantonio, Ducati, + 0,455

8. Bezzecchi, Ducati, + 0,474

9. Alex Márquez, Ducati, + 0,496

10. Marc Márquez, Honda, + 0,777

11. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,812

12. Mir, Honda, + 0,895

13. Pol Espargaró, GASGAS, + 0,908

14. Brad Binder, KTM, + 0,923

15. Oliveira, Aprilia, + 0,950

16. Zarco, Ducati, + 0,963

17. Quartararo, Yamaha, + 1,008

18. Miller, KTM, + 1,012

19. Rins, Honda, + 1,043

20. Morbidelli, Yamaha, + 1,097

21. Nakagami, Honda, + 1,646

22. Augusto Fernández, GASGAS, + 1,771

23. Crutchlow, Yamaha, + 2,034

24. Bradl, Honda, + 2,546

25. Nakasuga, Yamaha, + 3,350

