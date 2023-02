Pirro: Ducati hätte den Titel schon 2017 holen können

Ducati-Testfahrer Michele Pirro blickt auf den Beginn seiner Erfolgsgeschichte mit Borgo Panigale zurück, er spricht über entscheidende Schritte und verpasste MotoGP-Titelchancen.

Neben dem Titel des Italienischen Superbike-Champions, den er auf der Strecke gewann, darf Michele Pirro als Ducati-Testfahrer von sich behaupten, in der vergangenen Saison auch an den Titelgewinnen von Pecco Bagnaia und Álvaro Bautista in der MotoGP- und Superbike-WM beteiligt gewesen zu sein. Ein beachtlicher Lebenslauf, in dem nach dieser Saison auch der erste MotoE-Titel stehen wird. Denn der Hersteller aus Borgo Panigale lieferte erstmals die Einheits-Bikes für die Elektro-Serie und Pirro ist auch auf der V21L als Tester im Einsatz.

«Man kann sagen, dass wir es nach viele Jahren geschafft haben, in der MotoGP- und Superbike-WM zu gewinnen. Ich bin sehr glücklich, denn als ich Ende 2012 zu Ducati gekommen bin, hätte ich theoretisch nur ein Jahr Testfahrer sein sollen. Ich hatte bei Ducati unterschrieben, um Rennen zu fahren, aber dann ist Gigi Dall’Igna gekommen und alles hat sich verändert», erinnert sich Pirro im Gespräch mit SPEEDWEEK.com.

«Als Rennfahrer wurmt es mich, dass ich nie die Chance bekommen habe, eine komplette WM-Saison zu bestreiten, aber ich bin zufrieden, weil ich glaube, dass ich viel dazu beigetragen habe, Ducati auf diesen Top-Level zu bringen und mit vielen verschiedenen Piloten in der Superbike-WM und der MotoGP zu gewinnen.»

«Das war wichtig für mich, weil ich gekommen bin, nachdem Valentino Rossi gescheitert war. Es hieß damals: ‚Mit diesem Motorrad kann nur Stoner schnell sein.‘ Ich war immer der Meinung, dass ich ein normaler Fahrer bin, der wie Valentino und viele andere Fahrer das Gefühl zur Front braucht. Ich habe hart daran gearbeitet, um den Ingenieuren das zu vermitteln, was der Fahrer fühlt. Und das hat dazu geführt, dass das Motorrad immer besser wurde.»

«Die Ingenieure suchen die Antworten immer in den Linien, die sie auf dem Computerbildschirm lesen, aber auf dem Motorrad sitzen Fahrer», fuhr Pirro fort. «Das war zu Beginn schwierig, weil es ihnen nur um die Zahlen ging, aber es war wichtig, sie dazu zu bringen, auch über das nachzudenken, was die Fahrer sagen. Das hat dazu geführt, dass immer besser gearbeitet wurde. Ich für meinen Teil habe immer versucht, mein Bestes zu geben. Und ich hatte dabei die Möglichkeit, mit großartigen Fahrern zu arbeiten – wie Dovizioso, Lorenzo, Casey, mit dem ich sechs Monate gearbeitet habe, Iannone…»

Einige Ingenieure glauben aber, dass ein Fahrer einfach ein weiterer Sensor am Motorrad ist. «Zu Beginn war es schwierig, mein Feeling zu vermitteln», bestätigte der 36-jährige Italiener. «Denn ich fahre eine Kurve zum Beispiel mit 100 km/h an, dann steigt ein anderer auf dasselbe Bike und schafft es nicht. Das einem Ingenieur zu erklären, ist nicht einfach. Sie sehen die Mathematik, aber sie sitzen auf einem Stuhl vor einem Computer. Es war schwierig, gegen die Zahlen am Computer anzukommen. Mit der Zeit habe ich aber ihr Vertrauen gewonnen und sie haben mir Glauben geschenkt.»

«Ich glaube, der große Unterschied war, dass wir die Geschichte verändert haben. Der Testfahrer war vorher ein Ex-Fahrer, der zwei oder drei Sekunden langsamer als die GP-Piloten war. Als ich zu Ducati gekommen bin, wollte ich Rennen fahren, also war ich bei jedem Test Feuer und Flamme und schnell wie die Rennfahrer. Wenn also etwas, das ich getestet hatte, zu den Grand Prix gebracht wurde, hat es für sie funktioniert. Und als ich selbst einen Grand Prix gefahren bin, war ich bei den anderen dabei. Das hat dazu geführt, dass sie mir das Vertrauen geschenkt haben.»

«Vor drei oder vier Jahren haben andere Hersteller begonnen, sich die Dienste von schnellen Testfahrern zu sichern. Das System hat sich ein wenig verändert. Ich glaube, dass war ein bisschen die Wende, die Ducati herbeigeführt hat, weil wir nicht die Ressourcen von Honda und Yamaha hatten.»

«Man hat versucht, Jorge Lorenzo zu verpflichten, einen Fahrer, der den Unterschied machen sollte, aber er hatte Probleme. Danach hat man in die Jungen investiert – und es hat funktioniert», fasste Pirro zusammen.

Tatsächlich erlöste Pecco Bagnaia im Vorjahr Ducati mit dem zweiten Fahrertitel in der «premier class», ganze 15 Jahre nach Casey Stoner.

Hätte Ducati die WM-Krone nicht früher holen müssen? «Ich glaube, wir hätten 2017 mit Dovi gewinnen können. Wenn er auf Phillip Island ein bisschen besser abgeschnitten hätte, hätte er in dem Jahr gewinnen können. Aber die Weltmeisterschaft, die mir am meisten ‚wehtut‘, ist 2020, als Mir gewonnen hat. Auch 2021... Wenn Pecco in Misano nicht gestürzt wäre, hätte sich die Situation verändert.»

«Ich glaube, dass wir – neben der vergangenen Saison – noch zwei weitere Titel hätten gewinnen können», hielt der Ducati-Testfahrer fest. «In dem Jahr mit Dovi lag es vielleicht daran, dass er selbst nicht geglaubt hat, dass es möglich war. Es hätte gereicht, zwei Rennen etwas besser zu beenden und das Endergebnis wäre anders ausgefallen. Das 2017er-Bike war dem Rest überlegen. Das Motorrad, das wir seit 2017 haben, ist das kompletteste, aber wenn du stürzt, wenn du Fehler machst... Und dann war da noch Marc Márquez.»

