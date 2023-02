Sepang-Test: Pirro (Ducati) mit Shakedown-Bestzeit

Der dreitägige Shakedown-Test in Sepang für die MotoGP-Testfahrer und Rookie Augusto Fernández ging am Dienstag mit Michele Pirro auf den Plätzen 1 und 2 zu Ende. Alle Zeiten im Überblick.

Die Stammfahrer treffen nach und nach in Malaysia ein, nach Aleix Espargaró ließ sich am Dienstag auch Fabio Quartararo am Sepang Circuit blicken. «Endlich ist mein Riding Coach da», kommentierte Yamaha-Testfahrer Cal Crutchlow.

Zur Erinnerung: Der IRTA-Test mit den MotoGP-Stammfahrern steht in Sepang von Freitag bis Sonntag auf dem Programm. In den vergangenen drei Tagen durften nur die Testfahrer und Rookie Augusto Fernández auf die Strecke.

Ganz am Ende des Shakedown-Tests blieb Michele Pirro mit einer 1:59,803 min als Einziger unter der 2-Minuten-Marke. Mit seinem zweiten Bike fuhr der Ducati-Testfahrer zudem die zweitbeste Zeit.

Zum Vergleich: Beim Malaysia-GP 2022 stürmte Jorge Martin (Ducati) in 1:57,790 min auf die Pole-Position. Der Rundenrekord aus dem MotoGP-Rennen, ebenfalls von Martin, ist eine 1:59,634 min.

Für Yamaha interessant: Mit 335,4 km/h verzeichnete Cal Crutchlow einen höheren Top-Speed als Fabio Quartararo beim letztjährigen Malaysia-GP. Der Vizeweltmeister hatte im Oktober maximal 332,3 km/h erreicht.

In der Zeitenliste reihte sich Cal Crutchlow, der sich am Dienstag auf den M1-Bikes übrigens mit Katsuyuki Nakasuga abwechselte, auf Rang 3 ein – gefolgt von Augusto Fernández, Lorenzo Savadori und Stefan Bradl, mit 77 Runden am Dienstag besonders fleißig.

Der neue KTM-Testfahrer Jonas Folger spulte am dritten Testtag nur zehn Runden ab, Dani Pedrosa war wieder ohne Zeitnahme-Transponder auf der Strecke. Vorrangig ging es beim Shakedown-Test ohnehin darum, Daten zu sammeln und Neuheiten – besonders auffällig im Bereich der Aerodynamik, etwa bei KTM – zu bewerten.

Ergebnisse Shakedown-Test Sepang, Tag 3 (7.2.):

1. Pirro (Ducati Bike 1), 1:59,803 min

2. Pirro (Ducati Bike 2), 2:00,118 min, + 0,315 sec

3. Crutchlow (Yamaha Test 3), 2:00,353, + 0,550

4. Augusto Fernández (GASGAS Bike 1), 2:00,482, + 0,679

5. Savadori (Aprilia Bike C), 2:00,723, + 0,920

6. Bradl (Honda Bike 2), 2:01,129, + 1,326

7. Augusto Fernández (GASGAS Bike 2), 2:01,139, + 1,336

8. Crutchlow (Yamaha Test 1), 2:01,248, + 1,445

9. Savadori (Aprilia Bike D), 2:01,818, + 2,015

10. Crutchlow (Yamaha Test 2), 2:02,111, + 2,308

11. Folger (KTM Bike 2), 2:03,623, + 3,820

Ergebnisse Shakedown-Test Sepang, Tag 2 (6.2.):

1. Crutchlow (Yamaha Test 3), 2:02,079 min

2. Pirro (Ducati Bike 1), 2:02,598 min, + 0,519 sec

3. Augusto Fernández (GASGAS Bike 1), 2:02,770, + 0,691

4. Savadori (Aprilia Bike C), 2:02,948, + 0,869

5. Folger (KTM Bike 2), 2:04,125, + 2,046

6. Pirro (Ducati Bike 3), 2:06,884, + 4,805

7. Savadori, (Aprilia Bike A), 2:07,457, + 5,378

8. Augusto Fernández (GASGAS Bike 2), 2:12,255, + 10,176

9. Bradl (Honda Bike 1), 2:13,419, + 11,340

10. Crutchlow (Yamaha Test 2), 2:13,745, + 11,666

11. Crutchlow (Yamaha Test 1), 2:14,017, + 11,938

12. Savadori (Aprilia Bike B), 2:19,951, + 17,872

13. Folger (KTM Bike 1), 2:26,188, + 24,188

Ergebnisse Shakedown-Test Sepang, Tag 1 (5.2.):

1. Crutchlow (Yamaha Test 2), 2:01,146 min

2. Augusto Fernández (GASGAS), + 0,185 sec

3. Crutchlow (Yamaha Test 1), + 0,427

4. Bradl (Honda Bike 2), + 0,459

5. Savadori (Aprilia Bike D), + 0,500

6. Crutchlow (Yamaha Test 3), + 0,801

7. Pirro, Ducati, + 0,969

8. Bradl (Honda Bike 1), + 1,069

9. Augusto Fernández (GASGAS Bike 2), + 1,331

10. Savadori (Aprilia Bike C), + 1,700

11. Savadori (Aprilia Bike G), + 1,793

12. Folger (KTM, Bike 2), + 2,540

13. Folger (KTM Bike 1), + 3,509



Ohne Zeitnahme-Transponder:

Dani Pedrosa (KTM), inoffiziell gestoppt: 2:00,4 min