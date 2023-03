Randy Mamola: Mit Heron-Suzuki bei Classic-GP Assen

Mamola zählt zu den Stars des Classic-Events in Assen

MotoGP-Legende und zweifacher Dutch-TT-Sieger Randy Mamola zählt im September zu den Stars des diesjährigen Classic-GP in der «Kathedrale des Speeds» von Assen.

Vom 8. bis 10. September kommt es zum Wiedersehen von Randy Mamola mit seiner Heron-Suzuki von 1981, auf der er damals zwei Siege (auf dem Salzburgring und in Rijeka), total sieben Podestplätze und den zweiten WM-Rang hinter Marco Lucchinelli fixierte.

Mamola, der vierfache Vizeweltmeister und 13-fache GP-Sieger der «premier class», war in Assen schon in den 1980er-Jahren einer der absoluten Fanlieblinge, immerhin gewann er die Dutch TT 1984 und 1985 gleich zweimal hintereinander. Im Rahmen des Classic-GP wird er in diesem Jahr auf die legendäre Strecke zurückkehren.

Zuvor ein kurzer Rückblick auf das Jahr 1981: Auf seiner Suzuki mit der Startnummer 3 zählte der damals 21-jährige Mamola zu den Favoriten auf den GP-Sieg in Assen, allerdings flog er auf der nassen Strecke spektakulär ab. Ähnlich erging es Kenny Roberts und Barry Sheene, am Ende gewann das Rennen der Königsklasse Lucchinelli (Suzuki) vor Lokalmatador Boet van Dulmen (Yamaha).

Mamola, der übrigens 1979 bei der Dutch TT seine ersten Punkte in der 500er-WM gesammelt hatte, platzierte sich in Assen von 1980 bis 1992 bei sieben Antreten ganze fünf Mal in den Top-5. Neben den zwei Siegen stand er auch 1986 als Zweiter und 1987 als Dritter auf dem Podest.

Beim Classic-GP in Assen erwarten die Motorsport-Fans unter anderem legendäre Formel-1-Wagen und authentische GP- und Superbike-Maschinen. Tickets sind online erhältlich, die Preise starten bei 15 Euro für den Freitag. Für den Samstag oder Sonntag beläuft sich der Eintritt auf 30 Euro, das Abo für alle drei Tage kostet 49,50 Euro.

Die 500-ccm-WM-Bilanz von Randy Mamola

1979: 500 ccm auf Suzuki, 29 Punkte, 8. WM-Rang

1980: 500 ccm auf Suzuki, 72 Punkte, 2. WM-Rang

1981: 500 ccm auf Suzuki, 94 Punkte, 2. WM-Rang

1982: 500 ccm auf Suzuki, 65 Punkte, 6. WM-Rang

1983: 500 ccm auf Suzuki, 89 Punkte, 3. WM-Rang

1984: 500 ccm auf Honda, 111 Punkte, 2. WM-Rang

1985: 500 ccm auf Honda, 72 Punkte, 6. WM-Rang

1986: 500 ccm auf Honda, 105 Punkte, 3. WM-Rang

1987: 500 ccm auf Yamaha, 158 Punkte, 2. WM-Rang

1988: 500 ccm auf Cagiva, 58 Punkte, 12. WM-Rang

1989: 500 ccm auf Cagiva, 33 Punkte, 18. WM-Rang

1990: 500 ccm auf Cagiva, 55 Punkte, 13. WM-Rang

1992: 500 ccm auf Yamaha, 45 Punkte, 10. WM-Rang