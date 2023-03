Brad Binder (KTM/15.): «Das Problem war bekannt»

Red Bull-KTM-Werksfahrer Brad Binder wirkte nach dem ersten MotoGP-Testtag auf der Piste von Portimao etwas ratlos wegen der Probleme mit der neuen KTM RC16.

Die Red Bull-KTM-Werks-Asse Brad Binder und Jack Miller fanden sich am ersten Tag der Portimão-Tests auf den Positionen 15 und 16 in der Zeitentabelle. Der Südafrikaner Binder lag am Ende des Tages 1,1 Sekunden hinter der Bestzeit von Weltmeister Pecco Bagnaia mit der Ducati.

«Es war recht mühsam heute», bestätigt 27-jährige Binder. «Leider ist Portimão eine weitere Piste, die unsere Probleme bestätigt hat – quasi das, was wir bereits gewusst haben. Es ist ein wenig schwierig, wir spielen viel mit dem Set-up, damit wir die Sache los werden. Aber wir haben noch nicht das gefunden, wonach wir suchen.»

«Abgesehen davon wurde heute sehr viel probiert, es gab zahlreiche verschiedene Set-ups, mit denen ich unterwegs war.“ Binder gibt zu bedenken: «Es ist ein neues Bike. Das größte Problem ist es, dass wir keinen Grip am Hinterrad haben. Wir ziehen am Kurveneingang die Vorderradbremse, bis wir fast senkrecht dastehen.»

Brad Binder beschreibt die Lage dann weiter so: «Wir verlieren von einer zur anderen Kurve sehr viel Zeit. Es ist schwierig für den Fahrer, denn man schenkt quasi gratis die Zeit her, ohne dass man dagegen etwas tun kann. Es ist ein wenig verzwickt. Aber ich denke, die Jungs verstehen das Problem recht gut und sie haben auch eine Idee, wie wir es beheben können.»

Ergebnisse Portimão-Test, Samstag (11.3.):

1. Bagnaia, Ducati, 1:38,771 min

2. Marini, Ducati, + 0,234 sec

3. Viñales, Aprilia, + 0,254

4. Alex Márquez, Ducati, + 0,565

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,689

6. Oliveira, Aprilia, + 0,695

7. Bezzecchi, Ducati, + 0,837

8. Quartararo, Yamaha, + 0,843

9. Di Giannantonio, Ducati, + 0,870

10. Martin, Ducati, + 0,872

11. Rins, Honda, + 0,875

12. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,877

13. Zarco, Ducati, + 0,945

14. Mir, Honda, + 1,005

15. Brad Binder, KTM, + 1,152

16. Miller, KTM, + 1,216

17. Bastianini, Ducati, + 1,238

18. Bradl, Honda, + 1,391

19. Marc Márquez, Honda, + 1,399

20. Pirro, Ducati, + 1,565

21. Morbidelli, Yamaha, + 1,643

22. Pol Espargaró, GASGAS, + 1,736

23. Nakagami, Honda, + 1,871

24. Augusto Fernández, GASGAS, + 2,000