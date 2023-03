Alex Rins: «Mir gefällt das Chassis des Werksteams»

LCR-Honda-Neuzugang distanzierte am ersten Testtag in Portimão nicht nur Marc Márquez, sondern auch Joan Mir, den zweiten Repsol-Honda-Piloten.

Etwas überraschend bildete nicht die Kultfigur Marc Márquez die Honda-Speerspitze am ersten Tag der Portimão-Tests. Alex Rins zeigte mit einem elften Zwischenrang am Samstag und zurückhaltenden Ambitionen durchaus Qualitäten, seine LCR-Honda auf vordere Ränge zu bewegen.

Eines der neuen Chassis, welche das Honda-Werksteam bei den Testfahrten in Sepang probiert hatte, landete nun im Team von Lucio Cecchinello. Und der neue Starpilot Alex Rins (27) zeigte sich durchaus angetan: «Es hat mich absolut überzeugt und ich habe es auch gleich behalten. Sie haben es in Sepang getestet, wir haben es hier in Portimão erhalten», stellte der bisherige Suzuki-Pilot fest, der 2022 zwei der letzten drei Rennen gewonnen hat.

Natürlich war es auch dem LCR-Piloten klar: «Wir sind noch weit weg von den besten Zeiten. Und ich weiß, dass wir noch extrem viel zu tun haben, aber wir arbeiten unverdrossen daran. Am Sonntag werden wir vor allem noch neue Aero-Teile testen. Da sind wir am Samstag einfach nicht dazu gekommen, weil bei Honda schlicht und einfach noch genügend Teile fehlen.»

Der aktuell schnellste Pilot der Honda-Fraktion lässt sich dadurch nicht entmutigen. Mit seinem elften Zwischenrang bei den Portimão-Testfahrten zeigte er sich jedoch durchaus zufrieden. «Für mich war das ein durchaus positiver Tag. Wir haben sehr viele Teile probieren können. Sei es an der Schwinge, an den Federelementen und an einigen Tools, von denen ich offiziell gar nicht sprechen darf», zeigte sich Rins etwas geheimnisvoll.

Für die Mannschaft des umtriebigen Lucio Cecchinello, immerhin seit 2006 in der MotoGP aktiv, war das Zwischenresultat natürlich insofern befriedigend, weil sie nicht nur den unglücklichen Marc Márquez, sondern auch den zweiten Piloten des Repsol-Werksteams, Joan Mir, hinter sich liessen.

«Am Sonntag wollen wir vor allem auch Sprint- und Rennsimulationen durchführen», glaubt sich der langjährige Suzuki-Werkspilot (von 2017 bis 2022) durchaus auf dem richtigen Weg.

Es ist ihm bewusst, dass er in der kommenden Saison mit seinem gegenwärtigen Package wohl kaum die zwei GP-Siege von 2022 wird wiederholen können. «Ich richte den Fokus völlig auf meine eigene Arbeit. Es ist mir absolut klar, dass wir momentan weit von den aktuellen Bestzeiten entfernt sind. Aber ich lasse mich dadurch nicht entmutigen. Unsere Arbeit wird sich auszahlen.»

Ergebnisse Portimão-Test, Samstag (11.3.):

1. Bagnaia, Ducati, 1:38,771 min

2. Marini, Ducati, + 0,234 sec

3. Viñales, Aprilia, + 0,254

4. Alex Márquez, Ducati, + 0,565

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,689

6. Oliveira, Aprilia, + 0,695

7. Bezzecchi, Ducati, + 0,837

8. Quartararo, Yamaha, + 0,843

9. Di Giannantonio, Ducati, + 0,870

10. Martin, Ducati, + 0,872

11. Rins, Honda, + 0,875

12. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,877

13. Zarco, Ducati, + 0,945

14. Mir, Honda, + 1,005

15. Brad Binder, KTM, + 1,152

16. Miller, KTM, + 1,216

17. Bastianini, Ducati, + 1,238

18. Bradl, Honda, + 1,391

19. Marc Márquez, Honda, + 1,399

20. Pirro, Ducati, + 1,565

21. Morbidelli, Yamaha, + 1,643

22. Pol Espargaró, GASGAS, + 1,736

23. Nakagami, Honda, + 1,871

24. Augusto Fernández, GASGAS, + 2,000