Augusto Fernández (GASGAS): Probleme mit neuen Reifen

MotoGP-Neuling Augusto Fernández fehlten am Ende des Portmão-Tests 1,7 Sekunden auf die Spitze, was für ihn Platz 22 bedeutete. Der GASGAS-Werksfahrer kennt seine Schwächen und sucht nach einer Option, diese auszumerzen.

Als einziger Rookie im diesjährigen MotoGP-Feld hat Augusto Fernández keine leichte Aufgabe vor sich. Beim zweitägigen Test an der Algarve setzte der Spanier seine Anpassung an die GASGAS RC16 des Tech3 Teams weiter fort und resümierte: «Es waren zwei geschäftige Tage. Ich habe viele Runden abgespult, um alles zu verstehen. Besonders am Sonntagmorgen war ich mit meiner Arbeit zufrieden. Am Nachmittag wurden wir leider von technischen Problemen eingebremst.»

Die Steigerung des Moto2-Weltmeisters war ersichtlich: Am Samstag lag er noch zwei Sekunden hinter der Spitze, am Sonntag verkürzte er diesen Rückstand auf 1,7 Sekunden und reihte sich auf Platz 22 ein. Auf seinen Teamkollegen Pol Espargaró (18.) fehlten Fernández knapp sieben Zehntelsekunden.

Ein Teil seines Lernprozesses besteht für Fernández darin, die anspruchsvollen Michelin-Reifen zu verstehen. «Am Sonntag habe ich einen Zeitenangriff gestartet. Jedoch war ich in der Rennsimulation auf gebrauchten Reifen schneller als auf eine Qualifying-Runde. Meine schnellste Runde bin ich in der letzten Runde meiner Rennsimulation auf dem Medium-Reifen gefahren. Das war seltsam», rätselte der 25-Jährige.

«Der weiche Reifen hat zu viel Grip, wodurch sich das Bike schwerer um die Kurven bewegen lässt. Auf dem gebrauchten Medium-Reifen funktioniert das deutlich besser. Ich muss also analysieren und verstehen, wie ich das Maximum aus dem neuen weichen Reifen heraushole.»

Portimão-Test, kombinierte Zeiten (11./12.3.):

1. Bagnaia, Ducati, 1:37,968 min

2. Zarco, Ducati, + 0,296 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,334

4. Marini, Ducati, + 0,342

5. Bezzecchi, Ducati, + 0,383

6. Bastianini, Ducati, + 0,405

7. Alex Márquez, Ducati, + 0,434

8. Martin, Ducati, + 0,466

9. Brad Binder, KTM, + 0,512

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,601

11. Oliveira, Aprilia, + 0,616

12. Viñales, Aprilia, + 0,710

13. Mir, Honda, + 0,794

14. Marc Márquez, Honda, + 0,810

15. Rins, Honda, + 0,814

16. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,886

17. Miller, KTM, + 0,941

18. Pol Espargaró, GASGAS, + 1,006

19. Morbidelli, Yamaha, + 1,098

20. Nakagami, Honda, + 1,341

21. Di Giannantonio, Ducati, + 1,673

22. Augusto Fernández, GASGAS, + 1,699

23. Pirro, Ducati, + 2,131

24. Bradl, Honda, + 2,194



Ergebnisse Portimão-Test, Sonntag (12.3.):

1. Bagnaia, Ducati, 1:37,968 min

2. Zarco, Ducati, + 0,296 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,334

4. Marini, Ducati, + 0,342

5. Bezzecchi, Ducati, + 0,383

6. Bastianini, Ducati, + 0,405

7. Alex Márquez, Ducati, + 0,434

8. Martin, Ducati, + 0,466

9. Brad Binder, KTM, + 0,512

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,601

11. Oliveira, Aprilia, + 0,616

12. Viñales, Aprilia, + 0,710

13. Mir, Honda, + 0,794

14. Marc Márquez, Honda, + 0,810

15. Rins, Honda, + 0,814

16. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,886

17. Miller, KTM, + 0,941

18. Pol Espargaró, GASGAS, + 1,006

19. Morbidelli, Yamaha, + 1,098

20. Nakagami, Honda, + 1,341

21. Augusto Fernández, GASGAS, + 1,699

22. Pirro, Ducati, + 2,131



Ergebnisse Portimão-Test, Samstag (11.3.):

1. Bagnaia, Ducati, 1:38,771 min

2. Marini, Ducati, + 0,234 sec

3. Viñales, Aprilia, + 0,254

4. Alex Márquez, Ducati, + 0,565

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,689

6. Oliveira, Aprilia, + 0,695

7. Bezzecchi, Ducati, + 0,837

8. Quartararo, Yamaha, + 0,843

9. Di Giannantonio, Ducati, + 0,870

10. Martin, Ducati, + 0,872

11. Rins, Honda, + 0,875

12. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,877

13. Zarco, Ducati, + 0,945

14. Mir, Honda, + 1,005

15. Brad Binder, KTM, + 1,152

16. Miller, KTM, + 1,216

17. Bastianini, Ducati, + 1,238

18. Bradl, Honda, + 1,391

19. Marc Márquez, Honda, + 1,399

20. Pirro, Ducati, + 1,565

21. Morbidelli, Yamaha, + 1,643

22. Pol Espargaró, GASGAS, + 1,736

23. Nakagami, Honda, + 1,871

24. Augusto Fernández, GASGAS, + 2,00