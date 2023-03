Portimão-Test: Fabelzeit Bagnaia, Marc Márquez 14.

Ein Blick auf das Ergebnis des letzten Wintertests in Portimão lässt vermuten: Ducati bleibt in der MotoGP-WM das Maß der Dinge. Nur Fabio Quartararo (Yamaha) sprengte das siebenköpfige Paket aus Borgo Panigale auf P3.

In der letzten Teststunde vor dem MotoGP-Auftakt 2023 machte Pecco Bagnaia mit der ersten 1:37er-Zeit auf der 4,592 km langen Berg-und-Tal-Strecke an der Algarve deutlich, dass er in zwei Wochen nicht nur wegen der Startnummer 1 als großer Gejagter in die neue Saison gehen wird. Sein Vorsprung auf den zweitplatzierten Johann Zarco auf der Pramac-Ducati betrug 0,296 sec.

Insgesamt sieben Ducati klassierten sich auf den ersten acht Plätzen, nur Fabio Quartararo hielt auf der Yamaha als Dritter (+ 0,334 sec) mit. Die Blicke zog der Weltmeister von 2021 am Nachmittag zudem mit einem neuen Heck-Flügel an der M1 auf sich.

Der achte Ducati-Pilot im Feld, Fabio Di Giannantonio, war am Sonntag wegen einer Gehirnerschütterung nicht mehr im Einsatz.

Ein Schritt nach vorne gelang zum Abschluss der Wintertests Red Bull-KTM-Werksfahrer Brad Binder als Neunter (+ 0,512 sec). Zwischenzeitlich lag der Südafrikaner auf Rang 6, aber am Ende übertrumpften ihn noch das VR46-Duo Luca Marini und Marco Bezzecchi sowie Ducati-Lenovo-Werksfahrer Enea Bastianini, die sich auf den Plätzen 4 bis 6 einreihten.

Aleix Espargaró führte trotz Beschwerden am rechten Arm die Aprilia-Truppe auf Rang 10 (+ 0,601 sec) an. Repsol-Honda-Star Marc Márquez fiel als 14. wieder aus den Top-10 und hinter seinen neuen Teamkollegen Joan Mir (13.) zurück.

Beeindruckend: Ganze 17 Fahrer liegen innerhalb einer Sekunde. GASGAS-Werksfahrer Pol Espargaró büßte auf Rang 18 dann 1,006 sec auf die Fabelzeit von Bagnaia ein.

Ergebnisse Portimão-Test, Sonntag (12.3.):

1. Bagnaia, Ducati, 1:37,968 min

2. Zarco, Ducati, + 0,296 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,334

4. Marini, Ducati, + 0,342

5. Bezzecchi, Ducati, + 0,383

6. Bastianini, Ducati, + 0,405

7. Alex Márquez, Ducati, + 0,434

8. Martin, Ducati, + 0,466

9. Brad Binder, KTM, + 0,512

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,601

11. Oliveira, Aprilia, + 0,616

12. Viñales, Aprilia, + 0,710

13. Mir, Honda, + 0,794

14. Marc Márquez, Honda, + 0,810

15. Rins, Honda, + 0,814

16. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,886

17. Miller, KTM, + 0,941

18. Pol Espargaró, GASGAS, + 1,006

19. Morbidelli, Yamaha, + 1,098

20. Nakagami, Honda, + 1,341

21. Augusto Fernández, GASGAS, + 1,699

22. Pirro, Ducati, + 2,131

Ergebnisse Portimão-Test, Samstag (11.3.):

1. Bagnaia, Ducati, 1:38,771 min

2. Marini, Ducati, + 0,234 sec

3. Viñales, Aprilia, + 0,254

4. Alex Márquez, Ducati, + 0,565

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,689

6. Oliveira, Aprilia, + 0,695

7. Bezzecchi, Ducati, + 0,837

8. Quartararo, Yamaha, + 0,843

9. Di Giannantonio, Ducati, + 0,870

10. Martin, Ducati, + 0,872

11. Rins, Honda, + 0,875

12. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,877

13. Zarco, Ducati, + 0,945

14. Mir, Honda, + 1,005

15. Brad Binder, KTM, + 1,152

16. Miller, KTM, + 1,216

17. Bastianini, Ducati, + 1,238

18. Bradl, Honda, + 1,391

19. Marc Márquez, Honda, + 1,399

20. Pirro, Ducati, + 1,565

21. Morbidelli, Yamaha, + 1,643

22. Pol Espargaró, GASGAS, + 1,736

23. Nakagami, Honda, + 1,871

24. Augusto Fernández, GASGAS, + 2,000

Portimão-Test, kombinierte Zeiten (11./12.3.):

1. Bagnaia, Ducati, 1:37,968 min

2. Zarco, Ducati, + 0,296 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,334

4. Marini, Ducati, + 0,342

5. Bezzecchi, Ducati, + 0,383

6. Bastianini, Ducati, + 0,405

7. Alex Márquez, Ducati, + 0,434

8. Martin, Ducati, + 0,466

9. Brad Binder, KTM, + 0,512

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,601

11. Oliveira, Aprilia, + 0,616

12. Viñales, Aprilia, + 0,710

13. Mir, Honda, + 0,794

14. Marc Márquez, Honda, + 0,810

15. Rins, Honda, + 0,814

16. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,886

17. Miller, KTM, + 0,941

18. Pol Espargaró, GASGAS, + 1,006

19. Morbidelli, Yamaha, + 1,098

20. Nakagami, Honda, + 1,341

21. Di Giannantonio, Ducati, + 1,673

22. Augusto Fernández, GASGAS, + 1,699

23. Pirro, Ducati, + 2,131

24. Bradl, Honda, + 2,194