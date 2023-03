Die MotoGP 2023: Eine Saison der Superlative

Dank der Einführung des Sprints steht der MotoGP die größte Saison der GP-Geschichte bevor. Zeit, einen Blick auf die Meilensteine zu werfen, die die Stars der Königsklasse in diesem Jahr erreichen können.

In diesem Jahr erfährt die MotoGP gravierende Änderungen. Auf die Piloten warten 21 Rennen in 18 Ländern sowie ein komplett überarbeitetes Wochenendformat, das als Highlight den MotoGP-Sprint mit sich bringt. Am Samstag, den 25. März wird sich in Portimão der erste Gewinner des Sprints in diese neu geschaffene Statistik eintragen. Darüber hinaus hält die Saison noch einige weitere Meilensteine bereit.

Der vom 12. bis 14. Mai stattfindende Frankreich-GP in Le Mans wird den 1000. Grand Prix seit Beginn der Meisterschaft im Jahr 1949 markieren. Die Lokalmatadoren Fabio Quartararo (Yamaha) und Johann Zarco (Pramac Ducati) können dabei für den 100. GP-Sieg der Franzosen sorgen, aktuell steht die Anzahl an französischen GP-Siegen bei 98. Quartararo könnte seinen Landsmann zudem in der Anzahl der französischen GP-Siege verteilt über alle drei GP-Klassen übertrumpfen. Während Zarco diese Statistik mit 16 Siegen anführt, lauert der MotoGP-Weltmeister von 2021 mit 12 Siegen dicht dahinter.

Beim Thema bahnbrechende Rekorde darf der achtfache Weltmeister Marc Márquez nicht fehlen, der in dieser Saison eine Reihe von Meilensteinen erreichen kann. Mit seinen 59 MotoGP-Siegen hat der Repsol-Honda-Star vor Saisonbeginn bereits mehr Erfolge in der Königsklasse eingefahren als die anderen 21 Fahrer zusammen (57 Siege). Aktuell steht Márquez klassenübergreifend bei 85 Grand-Prix-Siegen. Mit sechs weiteren Erfolgen würde er sich auf Platz 3 der Fahrer mit den meisten GP-Gewinnen hocharbeiten und gleichzeitig der erfolgreichste Spanier der GP-Geschichte werden.

Spricht man von erfolgreichen Spaniern, muss man Alex Rins´ historischen Sieg beim Suzuki-Abschiedsrennen in Valencia 2022 in Erinnerung rufen. Falls der LCR-Honda-Pilot in diesem Jahr auch beim Saisonauftakt in Portugal siegreich sein sollte, wird er der zweite Fahrer sein, dem es gelingt, auf zwei verschiedenen Herstellern hintereinander Siege einzufahren. Zuerst gelang dies Valentino Rossi, als er das Finalrennen 2003 auf Honda gewann sowie den Saisonauftakt 2004 auf Yamaha. Rins´ Sieg in Valenica war gleichzeitig der 694. GP-Triumph für Spanien, die 2023 den Meilenstein von 700 GP-Siegen erobern könnten. Die Statistik führt Italien mit insgesamt 872 GP-Triumphen an.

Mit elf Siegen hat Weltmeister Pecco Bagnaia hierzu seinen Beitrag geleistet. Der Italiener hat in diesem Jahr die Chance, der erfolgreichste Ducati-Fahrer zu werden. Momentan steht er hinter Casey Stoner (23 Siege) und Andrea Dovizioso (14) an dritter Stelle. Doch um diesen Meilenstein zu erreichen, muss sich der 26-Jährige gegen die starke Konkurrenz behaupten. Besonders eifrig sind dabei Zarco, Alex Márquez, Pol Espargaró, Raúl Fernández, Luca Marini, Marco Bezzecchi, Fabio Di Giannantonio, Takaaki Nakagami und Rookie Augusto Fernández. Denn diese neun Fahrer jagen noch nach ihrem ersten Sieg in der Königsklasse.

Während Joan Mir (Suzuki und Honda), Alex Rins (Suzuki und Honda) und Miguel Oliveira (KTM und Aprilia) die Chance haben, auf zwei verschiedenen Herstellern zu gewinnen, können Maverick Viñales und Jack Miller Geschichte schreiben, indem sie die ersten Sieger auf drei unterschiedlichen Fabrikaten werden. Viñales hat mit Suzuki und Yamaha gewonnen und will nun mit Aprilia nachlegen, nachdem er im letzten Jahr in Silverstone nur 0,426 Sekunden von diesem Erfolg entfernt war. Miller hat Siege mit Honda und Ducati errungen und wird versuchen, auch auf KTM siegreich zu sein.

Mit 217 GP-Starts ist Aleix Espargaró der erfahrenste Pilot im Feld. Bei seinem 218. Rennen in Portimão wird er mit den MotoGP-Legenden Dani Pedrosa und Nicky Hayden gleichziehen, die sich in der Liste mit den meisten Starts in der Königsklasse auf Platz 4 befinden. Vor ihnen liegen nur Valentino Rossi (371), Andrea Dovizioso (248) und Alex Barros (245).

