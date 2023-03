Francesco Guidotti: «Wir brauchen besseres Package»

Red Bull-KTM-Teammanager Francesco Guidotti spricht nach den misslungenen MotoGP-Wintertests Klartext. «Die Rückstande von Binder und Miller sind größer als erwartet.»

Das Red Bull KTM Factory Team mit Brad Binder und Miguel Oliveira legte im letzten Saisondrittel 2022 ab dem Aragón-GP eine starke Performance vor. Binder sicherte sich zwei zweite Plätze in Motegi und Valencia. Oliveira siegte beim Mandalika-GP. Dazu sicherte sich Binder wie schon 2021 den sechsten Rang in der Fahrer-WM.

Doch die Wintertests 2023 in Sepang und Portimáo endeten für Red Bull-KTM mit herben Enttäuschungen. Teammanager Francesco Guidotti suchte keine Ausreden und machte sich nicht die Mühe, die Ergebnisse zu beschönigen. «Es ist unbestritten, wir stehen auf den Resultatlisten nicht dort, wo wir sein wollen. Wir sind bei den Tests auf einige unerwartete Probleme gestossen. Wir müssen das seltsame Verhalten der Bikes analysieren und herausfinden, woran das liegt. Wir müssen rasch Lösungen finden, denn wir sind wirklich weit hinten», erklärte er gegenüber motogp.com.

«Uns war klar, dass wir die Lücke zu den besten Teams nicht in einem Winter schließen können», ergänzte Guidotti. «Aber die Rückstände sind größer als erwartet. Wir müssen uns steigern.»

«Das Gefühl der Fahrer ist auf der Seite von Jack Miller nicht so schlecht», meint der Italiener. «Er bekommt von Tag zu Tag mehr Vertrauen zum Motorrad, sein Speed wird besser, aber er ist trotzdem noch zu langsam. Was Brad Binder betrifft: Er hat bei den Tests eine große Überraschung erlebt, weil er nicht das Motorrad vorgefunden hat, an das er gewöhnt war. Sein Fahrgefühl ist jetzt komplett anders. Wir werden bis zum ersten Rennen am kommenden Wochenende nicht genug Zeit haben, um alle Probleme zu lösen. Aber es muss etwas passieren. Wir müssen den Fahrern ein besseres Package geben.»

Portimão-Test, kombinierte Zeiten (11./12.3.):

1. Bagnaia, Ducati, 1:37,968 min

2. Zarco, Ducati, + 0,296 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,334

4. Marini, Ducati, + 0,342

5. Bezzecchi, Ducati, + 0,383

6. Bastianini, Ducati, + 0,405

7. Alex Márquez, Ducati, + 0,434

8. Martin, Ducati, + 0,466

9. Brad Binder, KTM, + 0,512

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,601

11. Oliveira, Aprilia, + 0,616

12. Viñales, Aprilia, + 0,710

13. Mir, Honda, + 0,794

14. Marc Márquez, Honda, + 0,810

15. Rins, Honda, + 0,814

16. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,886

17. Miller, KTM, + 0,941

18. Pol Espargaró, GASGAS, + 1,006

19. Morbidelli, Yamaha, + 1,098

20. Nakagami, Honda, + 1,341

21. Di Giannantonio, Ducati, + 1,673

22. Augusto Fernández, GASGAS, + 1,699

23. Pirro, Ducati, + 2,131

24. Bradl, Honda, + 2,194

Sepang-Test, kombinierte Zeiten (10. bis 12.2.):

1. Marini, Ducati, 1:57,889 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,080 sec

3. Viñales, Aprilia, + 0,147

4. Bastianini, Ducati, + 0,260

5. Martin, Ducati, + 0,315

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,418

7. Di Giannantonio, Ducati, + 0,455

8. Bezzecchi, Ducati, + 0,474

9. Alex Márquez, Ducati, + 0,496

10. Marc Márquez, Honda, + 0,777

11. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,812

12. Mir, Honda, + 0,895

13. Pol Espargaró, GASGAS, + 0,908

14. Brad Binder, KTM, + 0,923

15. Oliveira, Aprilia, + 0,950

16. Zarco, Ducati, + 0,963

17. Quartararo, Yamaha, + 1,008

18. Miller, KTM, + 1,012

19. Rins, Honda, + 1,043

20. Morbidelli, Yamaha, + 1,097

21. Nakagami, Honda, + 1,646

22. Augusto Fernández, GASGAS, + 1,771

23. Crutchlow, Yamaha, + 2,034

24. Bradl, Honda, + 2,546

25. Nakasuga, Yamaha, + 3,350