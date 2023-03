Jack Miller (Red Bull-KTM) wird erstmals Vater

Red Bull-KTM-Ass Jack Miller darf sich vor dem MotoGP-Saisonauftakt in Portimao am kommenden Wochenende zusätzlich über eine sehr schöne private Neuigkeit freuen.

Die neue MotoGP-WM-Saison startet am kommenden Sonntag mit dem Grand Prix von Portugal auf dem «Autódromo Internacional do Algarve» in Portimão. Dort wird für Jack Miller einiges neu sein. Der Aussie fährt sein erstes MotoGP-Rennen für das Werksteam von Red Bull-KTM.

Zudem weiß der 28-jährige Aussie auch seit einigen Tagen, dass Gattin Ruby im kommenden Herbst das erste gemeinsame Kind zur Welt bringen wird. Die Ultraschallaufnahme seiner Gattin brachte zudem bereits ans Tageslicht, dass es sich beim ersten Miller-Nachwuchs um einen Buben handeln wird.

Jack Miller und seine Ruby haben im Herbst vergangenen Jahres in Australien geheiratet. Nun gibt es für das junge Paar also die nächste frohe Botschaft. «Du wirst eine tolle Mutter sein», schrieb Jack voller Begeisterung an seine Gattin und ergänzte: «Ich kann es kaum erwarten, dich kennen zu lernen, du kleines Ding. Wünscht uns Glück!»

Miller posierte mit Gattin Ruby dieser Tage auch schon mit einigen vielsagenden Baby-to-come-Fotos in den sozialen Netzwerken, beigelegt war eine der Ultraschall-Aufnahmen von Miller junior.

Originell: Von Arbeitgeber KTM gab es schon das passende Vorab-Geschenk in Form eines 50-ccm-Mini-Cross-Bikes.