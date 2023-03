Fabio Quartararo (6.): «Márquez-Honda ist sehr laut»

Fabio Quartararo erwies sich am ersten Trainingstag in Portimão erneut als einzige Speerspitze von Yamaha. Er habe keine Strategie. Er fahre einfach so schnell wie möglich, kommentierte der Franzose seine Performance

Seine Ausgangslage vor dieser Saison sei eine völlig andere als noch beim Saisonstart 2022. «Beim Saisonstart vor einem Jahr war ich völlig frustriert, weil das Yamaha-Werk einfach kaum Fortschritte bei der Entwicklung der M1 gemacht hatte», so der 23-jährige Crack aus Nizza. «Das ist heute nun anders. Wir sind auf dem richtigen Weg. Klar fehlt uns noch entscheidend Zeit, aber wir versuchen den Rückstand in kleinen Schritten aufzuholen. Ich habe ein gutes Gefühl», so der MotoGP-Weltmeister von 2021.

Quartararo, der seit der Saison 2019 dem japanischen Werk die Treue hält, belegte in der kombinierten Liste der Trainingszeiten vom Freitag den sechsten Rang und brach damit mitten in die Phalanx der europäischen Motorradhersteller ein.

© Gold & Goose Willkommen zum Training in Portimão 2023 © Gold & Goose Bike line-up © Gold & Goose Die Strecke © Gold & Goose Maverick Viñales © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Augusto Fernández © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Joan Mir © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Joan Mir & Marc Márquez © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Joan Mir © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Das Bike von Fabio Di Giannantonio Zurück Weiter

«Ich bin permanent am Limit gefahren. Ohne Strategie. Ich weiß nicht, wo genau ich die Zeit verloren habe. Ich kann das nicht an einzelnen Details festmachen. Das ganze Paket ist zu langsam. Momentan sind wir einfach noch nicht gut genug. Die Rangliste lügt nicht», so der zwölffache Grand-Prix-Sieger, welcher seinen Teamkollegen Franco Morbidelli gleich um 0,990 Sekunden abhängte.

Während des zweiten Teils der zweiten MotoGP-Trainingssession hängte sich Honda-Star Marc Márquez ans Heck des Franzosen, ehe er dann seine RC213V ins Kiesbett legte. «Die Honda ist eigentlich sehr laut. Aber ich habe so gepusht, dass ich Marc gar nicht bemerkt und von seinem Sturz nichts mitbekommen habe», berichtete Fabio.

«Der Sprint am Samstag wird sehr hart für uns», meint er. «Wir tun uns aktuell sehr schwer, gegen die vielen Ducati in eine vernünftige Überholposition zu kommen. Aber wir haben jetzt mehr Power als 2022, also könnte es etwas einfacher werden. Aber wir werden am Sontag über die volle Distanz sicher bessere Chancen haben als im Sprint am Samstag um 15 Uhr. Deshalb freue ich mich auch viel mehr auf das Rennen am Sonntag. Da rechne ich mir bessere Chancen aus.»

MotoGP-Ergebnis nach FP2, Portimão (24.3.):

1. Miller, KTM, 1:37,709 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,037 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 0,147

4. Marini, Ducati, + 0,190

5. Martin, Ducati, + 0,282

6. Quartararo, Yamaha, + 0,306

7. Zarco, Ducati, + 0,403

8. Bezzecchi, Ducati, + 0,449

9. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,544

10. Bastianini, Ducati, + 0,547

11. Alex Márquez, Ducati, + 0,676

12. Mir, Honda, + 0,685

13. Rins, Honda, + 0,707

14. Marc Márquez, Honda, + 0,710

15. Nakagami, Honda, + 1,118

16. Augusto Fernández, GASGAS, + 1,173

17. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,195

18. Brad Binder, KTM, + 1,201

19. Oliveira, Aprilia, + 1,249

20. Morbidelli, Yamaha, + 1,296

21. Di Giannantonio, Ducati, + 1,712

22. Pol Espargaró, GASGAS, + 2,421