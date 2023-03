Aleix Espargaró (Aprilia/6.): Márquez als Hindernis

Aprilia-Held Aleix Espargaró hatte nach dem ersten MotoGP-Sprintrennen der Geschichte und den Fights gegen den Teamkollegen Maverick Viñales sowie Marc Márquez einiges erzählen.

Nach seinem Ausrutscher im Qualifying musste Aleix Espargaró das erste Sprintrennen der MotoGP-Asse in Portimão von Startplatz 12 in Angriff nehmen. Nach Halbzeit war der 33-jährige Spanier aber bereits in einen Fight mit Aprilia-Teamkollegen Maverick Viñales verwickelt – hier ging es um die Ränge 6 und 7.

Espargaró: «Ich bin happy, aber ich habe im Qualifying einen Fehler gemacht. Ich war stark und habe mich mit dem harten Vorderreifen sehr gut gefühlt. Ich habe das Bike vielleicht etwas überfahren. Das war auch der Grund für den Crash. Es war falsch, um die Pole zu kämpfen – die Top-6 wären okay gewesen.»

© Gold & Goose Willkommen zurück in Portimão, Francesco Bagnaia © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Joan Mir © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Marc Márquez & Fabio Quartararo © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Pol Espargaró © Gold & Goose Pol Espargaró © Gold & Goose Pol Espargaró © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Maverick Viñales © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Qualifying - Jorge Martin, Marc Márquez & Francesco Bagnaia © Gold & Goose 1. Rennen - Jorge Martin, Francesco Bagnaia & Marc Márquez Zurück Weiter

Und der Routinier erklärt dann sofort: «In diesem Jahr zählt nur das Qualifying. Man braucht nicht mehr so sehr die Pace, es geht alles um das Qualifying. Meine Pace war gut, ich glaube, das habe ich auch gezeigt. Aber ich konnte Marc nicht überholen, ich hätte sonst vielleicht um das Podium kämpfen können. P6 nach dem Start von Position 12 war aber positiv.»

Zum Fight sagt er: «Ich habe Marc auf der Geraden überholt, weil ich im letzten Sektor schneller war, ich hatte mehr Traktion. Er hat in den letzten vier Runden etwas Boden verloren. Marc hat dann aber vor Kurve 1 die Bremse außen wieder früher ausgelassen – ich kam nicht vorbei und in der nächsten Kurve haben wir uns dann mit Maverick berührt. Damit hatte ich meine Gelegenheit verloren. Dieses Sprintrennen dreht sich um einen einzigen Moment - wenn man einen Fehler macht, ist die Chance dahin.»

Zur Lage von Aprilia sagte Espargaró am Samstagnachmittag: «Diese Piste ist nicht wirklich gut, um den Motor zu analysieren. Aber ich habe gestern unseren Technikern applaudiert. Wir sind näher dran an Ducati, als die Leute geglaubt haben.»

Zur technischen Ausstattung der Werksbikes meinte der ältere der Espargaró-Brüder: «Wir haben sehr ähnliche Maschinen. Maverick hat seit Portimão auch meine Schwinge. Der einzige Unterschied zwischen dem Bike von mir und Maverick ist der Frontflügel.»

Das Fazit: «Ich glaube, Aprilia hat jetzt wirklich ein gutes Team. Sie haben zwei Fahrer, die schnell sind und das Bike gut kennen. Wir arbeiten gut zusammen. Ich habe ein positives Gefühl für Aprilia. Aber die Trainings und das Sprintrennen waren sehr nervös. Am Samstag war es vielleicht ein wenig über dem Limit, wir haben uns ja auch berührt.»

MotoGP-Ergebnis Sprint, Portimão (25.3.):

1. Bagnaia, Ducati, 12 Rdn in 19:52,862 min

2. Martin, Ducati, + 0,307 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 1,517

4. Miller, KTM, + 1,603

5. Viñales, Aprilia, + 1,854

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 2,106

7. Oliveira, Aprilia, + 2,940

8. Zarco, Ducati, + 5,595

9. Alex Márquez, Ducati, + 5,711

10. Quartararo, Yamaha, + 5,924

11. Raúl Fernández, Aprilia, + 8,160

12. Brad Binder, KTM, + 8,384

13. Rins, Honda, + 11,288

14, Morbidelli, Yamaha, + 17,138

15. Nakagami, Honda, + 18,128

16. Di Giannantonio, Ducati, + 21,235

Stand Fahrer-WM nach 1 von 42 Rennen:

1. Bagnaia, 12 Punkte. 2. Martin 9. 3. Marc Márquez 7. 4. Miller 6. 5. Viñales 5. 6. Aleix Espargaró 4. 7. Oliveira 3. 8. Zarco 2. 9. Alex Márquez 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 12 Punkte. 2. Honda 7. 3. KTM 6. 4. Aprilia 5.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo, 12 Punkte. 2. Prima Pramac 11. 3. Aprilia Racing 9. 4. Repsol Honda 7. 5. Red Bull KTM 6. 6. CryptoDATA RNF 3. 7. Gresini Racing 1.