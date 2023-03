Portimão: Bagnaia gewinnt ersten MotoGP-Sprint

Titelverteidiger Pecco Bagnaia triumphierte im Sprint vor seinem Ducati-Markenkollegen Jorge Martin und Honda-Star Marc Márquez. Die ersten WM-Punkte der MotoGP-WM 2023 sind vergeben, Fabio Quartararo ging leer aus.

Das Autódromo Internacional do Algarve erlebte am Samstagnachmittag die Sprint-Premiere über 12 Runden oder 55,1 km, nachdem sich Marc Márquez zuvor im Qualifying nach Umweg über Q1 noch die Pole-Position gesichert hatte.

In einer turbulenten Anfangsphase führte der Repsol-Honda-Star den Sprint dann auch an, ehe Pecco Bagnaia und Jorge Martin die Spitze übernahmen. Kurzzeitig mischte auch Red Bull-KTM-Neuzugang Jack Miller im Kampf um den Sieg mit, am Ende fiel die Entscheidung jedoch zwischen den Ducati-Piloten – zu Gunsten des Weltmeisters.

«Ich habe es genossen, es hat Spaß gemacht. Ich hätte gedacht, dass es kürzer ist, am Ende hat es aber ziemlich gedauert», erzählte Bagnaia vor der Siegerehrung auf Start-Ziel. «Ich habe mir in der ersten Rennhälfte etwas Zeit gelassen und gegen Ende dann einfach gepusht. Ich habe gesehen, dass Jorge bessere Traktion hatte, aber mehr Probleme mit der Front. Das habe ich genutzt.»

Für seinen neuen Teamkollegen Enea Bastianini begann die Saison dagegen unglücklich, er wurde von Luca Marini abgeräumt und erlitt eine Fraktur am rechten Schulterblatt. Das teilte das Ducati Lenovo Team mit. Zu weiteren Untersuchungen wurde der WM-Dritte des Vorjahres ins Krankenhaus gebracht.

Lokalmatador Miguel Oliveira war auf der RNF-Aprilia der große Verlierer der letzten Runde, Platz 3 ging an Marc Márquez vor Jack Miller und Maverick Viñales.

«Mit dieser Performance von Jack Miller hat bei uns niemand gerechnet», erklärte KTM-Berater Heinz Kinigadner. «Er war bei den Tests an 17. und 18. Stelle und hat in Malaysia und Portugal eine Sekunde verloren. Aber er war nie beunruhigt und hat die Tests ideal zur Saisonvorbereitung genutzt. Dass er jetzt hier am Freitag auf Platz 1 fährt und im Sprintrennen an der Spitze mitfährt, hätte bei uns vor einer Woche kein Mensch geglaubt.»

So lief der erste MotoGP-Sprint der Geschichte:

Start: Marc Márquez übernimmt von der Pole die Führung, Bastianini stürmt zwischenzeitlich bis auf Platz 2 nach vorne, aber Bagnaia kontert und reiht sich hinter Márquez ein.



1. Runde: Sturz von Joan Mir, Quartararo fällt durch den Vorfall bis auf Platz 19 zurück. Auch Rookie Augusto Fernández fällt schon zu Beginn aus.



2. Runde: Bagnaia übernimmt die Führung. Marini stürzt in Kurve 5 und nimmt Bastianini mit ins Kiesbett.



3. Runde: Bagnaia führt vor Martin und Marc Márquez. Miller und Oliveira führen die Verfolgergruppe an. Bezzecchi stürzt in Kurve 14.



4. Runde: Martin übernimmt das Zepter von Bagnaia.



5. Runde: Auf Start-Ziel und in der ersten Kurve verliert Marc Márquez zwei Plätze an Miller und Oliveira. Vor Aleix Espargaró (6.) klafft aber eine Lücke von einer Sekunde.



6. Runde: Miller – übrigens mit dem neuen Heck-Flügel an der Red Bull-KTM – geht an Bagnaia vorbei auf Platz 2.



7. Runde: Miller übernimmt die Führung. Den Angriff von Bagnaia wehrt Martin dagegen vorläufig noch ab. Oliveira lauert seinerseits hinter Bagnaia, Márquez lässt sich auch nicht abschütteln.



8. Runde: Auf Start-Ziel kontert Martin und ist zurück auf Platz 1. Die Führungsgruppe wird größer, auch die Aprilia-Werksfahrer sind an Márquez und Co. dran.



9. Runde: Quartararo liegt als Zehnter außerhalb der neun Punkteränge.



10. Runde: Viñales (7.) attackiert seinen Teamkollegen, kommt aber nicht vorbei.



11. Runde: Oliveira schiebt sich in Kurve 1 an Miller vorbei, dadurch entsteht eine Lücke, die Márquez nützt – er ist Dritter, eine Sekunde hinter Martin und Bagnaia.



Letzte Runde: Martin macht in Kurve 5 einen kleinen Fehler, die Tür für Bagnaia ist offen. Der Weltmeister geht vorbei und gewinnt. Im Kampf um Platz 3 setzt sich Marc Márquez durch, Oliveira muss weit gehen und fällt bis auf Platz 7 zurück.

MotoGP-Ergebnis Sprint, Portimão (25.3.):

1. Bagnaia, Ducati, 12 Rdn in 19:52,862 min

2. Martin, Ducati, + 0,307 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 1,517

4. Miller, KTM, + 1,603

5. Viñales, Aprilia, + 1,854

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 2,106

7. Oliveira, Aprilia, + 2,940

8. Zarco, Ducati, + 5,595

9. Alex Márquez, Ducati, + 5,711

10. Quartararo, Yamaha, + 5,924

11. Raúl Fernández, Aprilia, + 8,160

12. Brad Binder, KTM, + 8,384

13. Rins, Honda, + 11,288

14, Morbidelli, Yamaha, + 17,138

15. Nakagami, Honda, + 18,128

16. Di Giannantonio, Ducati, 1 Rde zur.

Stand Fahrer-WM nach 1 von 42 Rennen:

1. Bagnaia, 12 Punkte. 2. Martin 9. 3. Marc Márquez 7. 4. Miller 6. 5. Viñales 5. 6. Aleix Espargaró 4. 7. Oliveira 3. 8. Zarco 2. 9. Alex Márquez 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 12 Punkte. 2. Honda 7. 3. KTM 6. 4. Aprilia 5.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo, 12 Punkte. 2. Prima Pramac 11. 3. Aprilia Racing 9. 4. Repsol Honda 7. 5. Red Bull KTM 6. 6. CryptoDATA RNF 3. 7. Gresini Racing 1.