Aleix Espargaró (Aprilia): Sprint-Race wie Terminator

Aprilias MotoGP-Star Aleix Espargaró fand in Portimão sehr klare Worte zur Sprint-Race-Premiere und brachte sogar einen etwas haarsträubenden Vergleich aus der Kinowelt.

Aleix Espargaró fuhr in Portimão im Sprint Race am Samstag von Startplatz 12 als Sechster über die Ziellinie. Vor ihm spielten sich zu Beginn des Rennens einige haarige Momente ab – der 33-Jährige selbst touchierte dann sogar noch seinen Teamkollegen Maverick Viñales. Am Sonntag gelang dem Routinier aus Andorra im 15-Runden-Rennen über Platz 9 nicht hinaus.

Espargaró machte direkt nach dem Sprintrennen in der Boxengasse ein unmissverständliches Zeichen, ruderte aber zunächst zurück: «Ich will über das Sprintrennen nicht reden, ich werde den Rest dann beim nächsten Rennen besprechen. Wir werden die Dinge analysieren, wir werden sehen, was in der Zukunft passiert – Stürze und so weiter. Ihr habt alles gesehen – ihr könnt es ja analysieren. Ich bin der Fahrer – ihr seid die Journalisten, nicht ich. Ihr müsst sagen, ob es gut war. Ich bin Sechster geworden und habe vier Punkte geholt.»

Trotzdem warf der Katalane ein: «Ich bin nicht wirklich happy darüber, was ich auf der Piste gesehen habe. Ich hoffe, dass alle Spaß haben. Das ist es ja, was Dorna versucht. Ich freue mich, dass es alle zu Hause vor dem TV genossen haben.»

«Es war das erste Sprintrennen. Lasst uns mal sehen, ob sich die Dynamik ein wenig ändert oder nicht. Wenn es die Leute zuhause genossen haben, dann ist es gut. Es ist ja eine Show. Als Fahrer hat mir das aber nicht wirklich gefallen.»

Dann brachte Aleix noch einen amüsanten einen Vergleich. «Mein Lieblingsfilm ist Gladiator! Glaubt ihr, dem Gladiator macht es Spaß, da zu sein – ich glaube nicht! Jetzt kann man sagen, da und dort muss et was getan werden. Ja, ich kann am Ende des Tages auch daheim bleiben, wenn ich will.»

Fakt ist für Aleix: «Es war sehr viel Nervosität vor mir, auf der Oiste zu sehen, da waren fünf Kollisionen. Alex Márquez hat Maverick getroffen – jeder war am Limit. Ich konnte auch meine Daten und meine Boxentafel gar nicht sehen. Wenn man einen kleinen Fehler macht, wird man sofort überholt.»

Ergebnisse MotoGP-Rennen Portimão (26.3.):

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 25 Runden in 41:25,401 min

2. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,687 sec

3. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +2,726

4. Johann Zarco (F), Ducati, +8,060

5. Alex Márquez (E), Ducati, +8,125

6. Brad Binder (ZA), KTM, +8,247

7. Jack Miller (AUS), KTM, +8,381

8. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +8,543

9. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +9,294

10. Alex Rins (E), Honda, +11,591

11. Joan Mir (E), Honda, +16,992

12. Takaaki Nakagami (J), Honda, +17,448

13. Augusto Fernandez (E), GASGAS, +21,723

14. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +27,050

– Raúl Fernández (E), Aprilia, 2 Runden zurück

– Luca Marini (I), Ducati, 4 Runden zurück

– Jorge Martin (E), Ducati, 6 Runden zurück

– Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 15 Runden zurück

– Miguel Oliveira (P), Aprilia, 23 Runden zurück

– Marc Márquez (E), Honda, 23 Runden zurück

MotoGP-Ergebnisse Sprint, Portimão (25.3.):

1. Bagnaia, Ducati, 12 Rdn in 19:52,862 min

2. Martin, Ducati, + 0,307 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 1,517

4. Miller, KTM, + 1,603

5. Viñales, Aprilia, + 1,854

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 2,106

7. Oliveira, Aprilia, + 2,940

8. Zarco, Ducati, + 5,595

9. Alex Márquez, Ducati, + 5,711

10. Quartararo, Yamaha, + 5,924

11. Raúl Fernández, Aprilia, + 8,160

12. Brad Binder, KTM, + 8,384

13. Rins, Honda, + 11,288

14, Morbidelli, Yamaha, + 17,138

15. Nakagami, Honda, + 18,128

16. Di Giannantonio, Ducati, + 21,235

Stand Fahrer-WM nach 2 von 42 Rennen:

1. Bagnaia, 37 Punkte. 2. Viñales 25. 3. Bezzecchi 16. 4. Zarco 15. 5. Miller 15. 6. Alex Márquez 12. 7. Aleix Espargaró 11. 8. Brad Binder 10. 9. Martin 9. 10. Quartararo 8. 11. Marc Márquez 7. 12. Rins 6. 13. Mir 5. 14. Nakagami 4. 15. Augusto Fernández 3. 16. Oliveira 3. 17. Morbidelli 2.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 37 Punkte. 2. Aprilia 25. 3. KTM 16. 4. Honda 13. 5. Yamaha 8.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo, 37 Punkte. 2. Aprilia Racing 36. 3. Red Bull KTM 25. 4. Prima Pramac 24. 5. Mooney VR46 Racing 16. 6. Gresini Racing 12. 7. Repsol Honda 12. 8. Monster Energy Yamaha 10. 9. LCR Honda 10. 10. GASGAS Tech3 3. 11. CryptoDATA RNF 3.