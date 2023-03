Marc Márquez: Handbruch, Operation und Rennpause?

Repsol-Honda-Star Marc Márquez ist bei seinem Crash in der zweiten Runde des MotoGP-Rennens in Portimão nicht unverletzt davongekommen.

Am Samstag im Sprint-Race ging die Aktion von Marc Márquez noch gut, als er in der drittletzten Runde in der ersten Kurve an Jack Miller und Miguel Oliveira innen vorbeiflitzte und sich nach diesem mutigen Manöver den dritten Platz und sieben WM-Punkte sicherte.

Der Repsol-Honda-Pilot ritt am Sonntag im «Autódromo Internacional do Algarve» bereits in der zweiten von 25 Runden eine aussichtslose Attacke gegen Oliveira und Jorge Martin, verbremste sich aber in Kurve 3 hoffnungslos und räumte den bedauernswerten Lokalmatador Miguel Oliveira auf der RNF-Aprilia ab.

Nach diesem Zwischenfall suchte Marc den reglos am Boden liegenden Portugiesen auf und machte dann eine entschuldigende Geste in Richtung der 67.000 Zuschauer, die ihn wütend auspfiffen. Später entschuldigte er sich auch bei RNF-Boss Razlan Razali und bat mit einer Handgeste die Fans auf der Haupttribüne um Vergebung.

Danach ließ sich der sechsfache MotoGP-Weltmeister im Medical Center untersuchen: Die Diagnose: Verdacht auf Bruch des ersten Mittelhandknochens rechts (das ist der Daumen). Weitere Untersuchungen folgen am Montag in der Clinica Dexeus in Barcelona bei Dr. Xavier Mir.

Ob Marc Márquez am kommenden Wochenende nach einer drohenden Operation zur Fixierung des Knochens in Argentinien antreten kann, ist sehr fraglich.

Vorstellbar ist auch, dass ihn die FIM-Stewards zu einem Grid-Penalty oder einer Long-Lap für seinen nächsten GP-Auftritt verdonnern.

Ergebnisse MotoGP-Rennen Portimao:

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 25 Runden in 41:25,401 min

2. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,687 sec

3. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +2,726

4. Johann Zarco (F), Ducati, +8,060

5. Alex Márquez (E), Ducati, +8,125

6. Brad Binder (ZA), KTM, +8,247

7. Jack Miller (AUS), KTM, +8,381

8. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +8,543

9. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +9,294

10. Alex Rins (E), Honda, +11,591

11. Joan Mir (E), Honda, +16,992

12. Takaaki Nakagami (J), Honda, +17,448

13. Augusto Fernandez (E), GASGAS, +21,723

14. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +27,050

– Raúl Fernández (E), Aprilia, 2 Runden zurück

– Luca Marini (I), Ducati, 4 Runden zurück

– Jorge Martin (E), Ducati, 6 Runden zurück

– Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 15 Runden zurück

– Miguel Oliveira (P), Aprilia, 23 Runden zurück

– Marc Márquez (E), Honda, 23 Runden zurück

Stand Fahrer-WM nach 2 von 42 Rennen:

1. Bagnaia, 37 Punkte. 2. Viñales 25. 3. Bezzecchi 16. 4. Zarco 15. 5. Miller 15. 6. Alex Márquez 12. 7. Aleix Espargaró 11. 8. Brad Binder 10. 9. Martin 9. 10. Quartararo 8. 11. Marc Márquez 7. 12. Rins 6. 13. Mir 5. 14. Nakagami 4. 15. Augusto Fernández 3. 16. Oliveira 3. 17. Morbidelli 2.