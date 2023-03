Jack Millers Red-Bull-KTM hatte nur eine Schwäche

Bis Rennmitte sah es so aus, als könne Red-Bull-KTM-Werksfahrer Jack Miller im ersten Grand Prix des Jahres in Portimao um einen Podestplatz kämpfen. Weshalb er im MotoGP-Rennen letztlich Siebter wurde.

Weltmeister Pecco Bagnaia (Ducati Lenovo) und Maverick Vinales (Aprilia) hatten sich im Autodromo Internacional do Algarve schon früh abgesetzt, hinter diesem Duo wurde erbittert um Platz 3 und 4 gestritten.



Mit zunehmendem Rennverlauf konnte sich auch Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Ducati) von den Verfolgern absetzen und mit 2,7 sec Rückstand Dritter werden.



In den letzten Runden des Grand Prix kämpfte das KTM-Duo Jack Miller und Brad Binder gegen die Ducati-Piloten Johann Zarco und Alex Marquez um Platz 4 – und zog den Kürzeren.

«Mit den Reifen bewegten wir uns gegen Rennende mit diesem Motorrad auf unbekanntem Gebiet», analysierte KTM-Neuzugang Miller, der schon mit Rang 4 im Sprintrennen und als Fünfter im Qualifying überzeugt hatte. «Als Bezzecchi Druck machte, unterlief mir in Kurve 5 ein kleiner Fehler. Deshalb kamen er und Marquez vorbei und ich hing dann in dem Kampf mit ihnen fest. Jedes Mal, wenn ich sie überholte, konterten sie auf der langen Geraden. Zum Schluss waren wir dann mit Zarco und Binder eine große Gruppe. Ich pushte bis ans Maximum um vorbeizukommen, aber das war unmöglich.»

Trotzdem hat KTM in Portugal viel Eindruck hinterlassen und sich stärker als erwartet präsentiert. «Wir kennen unsere Stärken und Schwächen», hielt Miller fest. «Im Kampf mit den Ducati habe ich auf der Geraden gelitten. Davon abgesehen hat das Motorrad großartig funktioniert, der Reifenverschleiß war sehr gut, auch die Rückmeldungen. Deshalb blicke ich positiv nach vorne und genieße meinen Sport. Ich bin sehr glücklich, wie alles läuft, das Umfeld bei KTM ist fantastisch. Wir haben Spaß, dieses Projekt gemeinsam aufzubauen und das Bike zu verbessern. Ich wurde nur Siebter, aber das lag an den letzten Runden. Trotzdem fehlen mir nur 8 sec auf den Sieger – und ich weiß, dass wir es in den kommenden Rennen besser machen können.»



In der Weltmeisterschaft liegt der Australier mit 15 Punkten auf dem fünften Rang.

Ergebnisse MotoGP-Rennen Portimao:

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 25 Runden in 41:25,401 min

2. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,687 sec

3. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +2,726

4. Johann Zarco (F), Ducati, +8,060

5. Alex Márquez (E), Ducati, +8,125

6. Brad Binder (ZA), KTM, +8,247

7. Jack Miller (AUS), KTM, +8,381

8. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +8,543

9. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +9,294

10. Alex Rins (E), Honda, +11,591

11. Joan Mir (E), Honda, +16,992

12. Takaaki Nakagami (J), Honda, +17,448

13. Augusto Fernandez (E), GASGAS, +21,723

14. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +27,050

– Raúl Fernández (E), Aprilia, 2 Runden zurück

– Luca Marini (I), Ducati, 4 Runden zurück

– Jorge Martin (E), Ducati, 6 Runden zurück

– Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 15 Runden zurück

– Miguel Oliveira (P), Aprilia, 23 Runden zurück

– Marc Márquez (E), Honda, 23 Runden zurück

MotoGP-Ergebnis Sprint, Portimão (25.3.):

1. Bagnaia, Ducati, 12 Rdn in 19:52,862 min

2. Martin, Ducati, + 0,307 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 1,517

4. Miller, KTM, + 1,603

5. Viñales, Aprilia, + 1,854

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 2,106

7. Oliveira, Aprilia, + 2,940

8. Zarco, Ducati, + 5,595

9. Alex Márquez, Ducati, + 5,711

10. Quartararo, Yamaha, + 5,924

11. Raúl Fernández, Aprilia, + 8,160

12. Brad Binder, KTM, + 8,384

13. Rins, Honda, + 11,288

14, Morbidelli, Yamaha, + 17,138

15. Nakagami, Honda, + 18,128

16. Di Giannantonio, Ducati, + 21,235

Stand Fahrer-WM nach 2 von 42 Rennen:

1. Bagnaia, 37 Punkte. 2. Viñales 25. 3. Bezzecchi 16. 4. Zarco 15. 5. Miller 15. 6. Alex Márquez 12. 7. Aleix Espargaró 11. 8. Brad Binder 10. 9. Martin 9. 10. Quartararo 8. 11. Marc Márquez 7. 12. Rins 6. 13. Mir 5. 14. Nakagami 4. 15. Augusto Fernández 3. 16. Oliveira 3. 17. Morbidelli 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 37 Punkte. 2. Aprilia 25. 3. KTM 16. 4. Honda 13. 5. Yamaha 8.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo, 37 Punkte. 2. Aprilia Racing 36. 3. Red Bull KTM 25. 4. Prima Pramac 24. 5. Mooney VR46 Racing 16. 6. Gresini Racing 12. 7. Repsol Honda 12. 8. Monster Energy Yamaha 10. 9. LCR Honda 10. 10. GASGAS Tech3 3. 11. CryptoDATA RNF 3.