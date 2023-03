Aleix Espargaró: «Warum keine Strafe für Binder?»

Während Maverick Viñales Aprilia beim MotoGP-WM-Auftakt in Portugal über Platz 2 jubeln ließ, war von Teamkollege Aleix Espargaró wenig zu sehen. «Das ist die Konsequenz des Qualifyings», sagte der 33-Jährige.

In der MotoGP-WM gibt es kaum noch Spielraum für Fehler – Platz 12 im Qualifying wirkte sich im «Autodromo Internacional do Algarve» für Aprilia-Werksfahrer Aleix Espargaró verheerend aus. Obwohl der älteste Fahrer im Feld den Speed für Podestplätze hatte, wurde er im Sprintrennen am Samstag Sechster und im Grand Prix am Sonntag Neunter.

«Das ist die Konsequenz aus meinem Fehler im Qualifying am Samstag», urteilte Aleix. «Ich hatte einen guten Start, dann hat mich Binder in Kurve 3 hart getroffen und ich war weit hinten. Ich verstehe nicht, weshalb er keine Strafe erhielt. Es sieht so aus, als würden die Fehler aus der Vergangenheit wiederholt. Meine Pace im Rennen war okay – ich fuhr die schnellste Runde und schloss flott zu der Gruppe mit den KTM und Zarco auf, es war aber schwierig, zu überholen.»

Während sich Pecco Bagnaia (Ducati Lenovo), Maverick Viñales (Aprilia) und ab Rennmitte auch Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Ducati) absetzen konnten, kämpfte das Red-Bull-KTM-Duo Brad Binder und Jack Miller sowie die Ducati-Piloten Johann Zarco und Alex Márquez um Platz 4.



Aleix Espargaró lag zeitweise in dieser Gruppe und auf Platz 7, wurde zum Schluss aber auch noch von Fabio Quartararo (Yamaha) überrumpelt und mit 9,3 sec Rückstand lediglich Neunter.

«Überholen gehört zum Rennsport, ich konnte das heute nicht», hielt der Spanier fest. «Hinzu kommt, dass das neue Format mental sehr hart ist. Chapeau an Miller und Binder – ihr Motorrad ist nicht auf dem Level von meinem, aber sie haben mich geschlagen.»

Als Espargaró nach dem Rennen zurück an die Box kam, sahen wir ihn selten ungehalten. Woher kam die schlechte Laune? «Das war gar nicht so», wiegelte der WM-Vierte des Vorjahrs ab. «Überall standen Kameraleute und Menschen mit Mikrofonen herum. Aber es gibt Zeiten, da will ich allein mit meinem Team reden, sie müssen nicht alles mithören. Ich nehme mir viel Zeit für die Medien, aber manchmal ist es wie bei Big Brother. Ich möchte auch einige private Momente.»

Ergebnisse MotoGP-Rennen Portimao (26.3.):

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 25 Runden in 41:25,401 min

2. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,687 sec

3. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +2,726

4. Johann Zarco (F), Ducati, +8,060

5. Alex Márquez (E), Ducati, +8,125

6. Brad Binder (ZA), KTM, +8,247

7. Jack Miller (AUS), KTM, +8,381

8. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +8,543

9. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +9,294

10. Alex Rins (E), Honda, +11,591

11. Joan Mir (E), Honda, +16,992

12. Takaaki Nakagami (J), Honda, +17,448

13. Augusto Fernandez (E), GASGAS, +21,723

14. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +27,050

– Raúl Fernández (E), Aprilia, 2 Runden zurück

– Luca Marini (I), Ducati, 4 Runden zurück

– Jorge Martin (E), Ducati, 6 Runden zurück

– Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 15 Runden zurück

– Miguel Oliveira (P), Aprilia, 23 Runden zurück

– Marc Márquez (E), Honda, 23 Runden zurück

MotoGP-Ergebnis Sprint, Portimão (25.3.):

1. Bagnaia, Ducati, 12 Rdn in 19:52,862 min

2. Martin, Ducati, + 0,307 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 1,517

4. Miller, KTM, + 1,603

5. Viñales, Aprilia, + 1,854

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 2,106

7. Oliveira, Aprilia, + 2,940

8. Zarco, Ducati, + 5,595

9. Alex Márquez, Ducati, + 5,711

10. Quartararo, Yamaha, + 5,924

11. Raúl Fernández, Aprilia, + 8,160

12. Brad Binder, KTM, + 8,384

13. Rins, Honda, + 11,288

14, Morbidelli, Yamaha, + 17,138

15. Nakagami, Honda, + 18,128

16. Di Giannantonio, Ducati, + 21,235

Stand Fahrer-WM nach 2 von 42 Rennen:

1. Bagnaia, 37 Punkte. 2. Viñales 25. 3. Bezzecchi 16. 4. Zarco 15. 5. Miller 15. 6. Alex Márquez 12. 7. Aleix Espargaró 11. 8. Brad Binder 10. 9. Martin 9. 10. Quartararo 8. 11. Marc Márquez 7. 12. Rins 6. 13. Mir 5. 14. Nakagami 4. 15. Augusto Fernández 3. 16. Oliveira 3. 17. Morbidelli 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 37 Punkte. 2. Aprilia 25. 3. KTM 16. 4. Honda 13. 5. Yamaha 8.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo, 37 Punkte. 2. Aprilia Racing 36. 3. Red Bull KTM 25. 4. Prima Pramac 24. 5. Mooney VR46 Racing 16. 6. Gresini Racing 12. 7. Repsol Honda 12. 8. Monster Energy Yamaha 10. 9. LCR Honda 10. 10. GASGAS Tech3 3. 11. CryptoDATA RNF 3.