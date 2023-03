Zeitplan Termas de Río Hondo: Erster Übersee-GP 2023

Für 18 MotoGP-Fahrer ging es von Portimão weiter nach Argentinien, wo bereits am kommenden Wochenende der zweite Grand Prix der Saison 2023 ansteht. Die Zeitverschiebung sorgt in Europa für bestes Abendprogramm.

Seit 2014 hielt der MotoGP-Zirkus im «Autódromo Termas de Río Hondo» regelmäßig den Argentinien-GP ab, nach der zweijährigen Corona-Pause kehrte die Motorrad-WM im Vorjahr nach Südamerika zurück.

Der 4,805 km lange Circuit liegt in der Provinz Santiago del Estero, sechs Kilometer außerhalb der Stadt, die ihm den Namen gab. Die von Jarno Zaffelli modernisierte Strecke weist fünf Links- und neun Rechtskurven auf, die längste Gerade misst 1076 m.

In der «premier class» trugen sich in Las Termas bisher fünf Fahrer in die Siegerlisten ein – zuletzt natürlich Aleix Espargaró mit seinem emotionalen Premierensieg, gleichzeitig der erste MotoGP-Sieg für Aprilia. Zuvor gewannen in Argentinien jeweils einmal Valentino Rossi (2015), Maverick Viñales (2017) und Cal Crutchlow (2018).

Drei Triumphe gingen dagegen auf das Konto von Marc Márquez (2014, 2016 und 2019), der den Argentinien-GP nach 2022 allerdings zum zweiten Mal in Folge verpassen wird. Dass der Repsol-Honda-Star den doppelten Long-Lap-Penalty für den Portimão-Crash absitzen muss, sobald er sich von der Daumen-OP erholt hat, wurde von der FIM mittlerweile klargestellt.

Ebenfalls verletzt fehlen werden am kommenden Wochenende Pol Espargaró, Enea Bastianini und Miguel Oliveira. Jorge Martin trat die lange Reise zum ersten Übersee-GP der Saison trotz gebrochener Zehe an.

Wichtig: Fans in Deutschland, Österreich und der Schweiz müssen fünf Stunden Zeitunterschied beachten. Deshalb wird der MotoGP-Sprint am Samstag ab 20 Uhr zur besten Sendezeit ins heimische Wohnzimmer geliefert, das Hauptrennen der Königsklasse beginnt am Sonntag dann um 19 Uhr.

Zeitplan Argentinien-GP 2023 (MESZ)

Freitag, 31. März:

14:00 – 14:35 Uhr (35 min): Moto3, Practice 1

14:50 – 15:30 Uhr (40 min): Moto2, Practice 1

15:45 – 16:30 Uhr (45 min): MotoGP, Practice 1



18:15 – 18:50 Uhr (35 min): Moto3, Practice 2

19:05 – 19:45 Uhr (40 min): Moto2, Practice 2

20:00 – 21:00 Uhr (60 min): MotoGP, Practice 2





Samstag, 1. April:

13:40 – 14:10 Uhr (30 min): Moto3, Practice 3

14:25 – 14:55 Uhr (30 min): Moto2, Practice 3

15:10 – 15:40 Uhr (30 min): MotoGP, Free Practice

15:50 – 16:05 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 1

16:15 – 16:30 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 2



17:50 – 18:05 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 1

18:15 – 18:30 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 2

18:45 – 19:00 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 1

19:10 – 19:25 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 2



Startzeit

20:00 Uhr: MotoGP-Sprint (12 Runden)



Sonntag, 2. April:

14:45 – 14:55 Uhr (10 min): MotoGP, Warm-up



Startzeiten

16.00 Uhr: Moto3-Rennen (18 Runden)

17.15 Uhr: Moto2-Rennen (21 Runden)

19.00 Uhr: MotoGP-Rennen (25 Runden)