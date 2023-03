Joan Mir: Honda passt nicht exklusiv nur Marc Márquez

Als einziger Vertreter des Repsol-Honda Teams ist sich Joan Mir noch nicht sicher, ob er die Leistung von Portimáo beim GP Argentinien bestätigen oder verbessern wird. Aber die Herausforderung motiviert ihn gewaltig.

Seit Jahren sind ja viele Auguren und Fans der MotoGP der Meinung, dass die Honda RC213V derart auf Marc Márquez zugeschnitten ist, dass kein anderer Fahrer damit zurechtkommen kann. Die bescheidenen und Karriere-zerstörerischen Resultate seiner Teamkollegen Dani Pedrosa (2018), Jorge Lorenzo (2019) und Pol Espargaró (2021 und 2022) werden gerne zur Festigung dieser These benutzt.

Joan Mir (25) bestreitet dies im Vorfeld des GP von Argentinen im Autódromo Termas de Río Hondo allerdings entschieden. «Ich fühle mich auf meinem Motorrad wohl. Ich denke, die deutlichste Umstellung in diesem Zusammenhang ist die Abstimmung der Elektronik-Systeme. Da fehlt mir noch einiges.»

Mit seiner Leistung in Portimáo konnte Mir wenigstens phasenweise bestätigen, dass er mit der aktuellen MotoGP-Entwicklung von HRC auf gute und mit Marc Marquez vergleichbare Rundenzeiten kam. Seine Punktausbeute blieb nach dem Zwischenfall mit Fabio Quartararo nach dreizehn Kurven des Sprints bescheiden, da die unglückliche Kollision dann zu einer «Log-Lap-Penalty» im Rennen führte.

«Ich kann jetzt beim besten Willen noch nicht sicher sagen, ob wir in Argentinien besser oder schlechter sein werden als in Portugal. Aber diese Herausforderung, ein Motorrad weiterzuentwickeln, liebe ich sehr und ich bin enorm motiviert», so der Moto3-Champion von 2017 und MotoGP-Weltmeister von 2020. «Auch bei Suzuki haben wir schliesslich unsere Erfolge erst nach permanenter Entwicklungsarbeit feiern können». Die Probleme der RC213V sind bekannt. «Wir haben vor allem mit dem Hinterreifen Mühe. Sobald wir im Kurvenausgang voll am Gas drehen, rutschen wir. Und wenn wir behutsamer fahren, fehlt dann der Speed auf der Geraden», so der Mallorquiner weiter.

Er sähe momentan vor allem die geduldige Entwicklungsarbeit im Vordergrund, meint Joan Mir. Er lerne immer noch, das wahre Potenzial seines Bikes zu erforschen. Aber es mache ihm Spass und seine Leidenschaft sei ungebrochen. «Passion? I have a lot!»

Übersetzung wohl überflüssig.

Ergebnisse MotoGP-Rennen Portimão (26.3.):

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 25 Runden in 41:25,401 min

2. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,687 sec

3. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +2,726

4. Johann Zarco (F), Ducati, +8,060

5. Alex Márquez (E), Ducati, +8,125

6. Brad Binder (ZA), KTM, +8,247

7. Jack Miller (AUS), KTM, +8,381

8. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +8,543

9. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +9,294

10. Alex Rins (E), Honda, +11,591

11. Joan Mir (E), Honda, +16,992

12. Takaaki Nakagami (J), Honda, +17,448

13. Augusto Fernandez (E), GASGAS, +21,723

14. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +27,050

– Raúl Fernández (E), Aprilia, 2 Runden zurück

– Luca Marini (I), Ducati, 4 Runden zurück

– Jorge Martin (E), Ducati, 6 Runden zurück

– Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 15 Runden zurück

– Miguel Oliveira (P), Aprilia, 23 Runden zurück

– Marc Márquez (E), Honda, 23 Runden zurück

MotoGP-Ergebnisse Sprint, Portimão (25.3.):

1. Bagnaia, Ducati, 12 Rdn in 19:52,862 min

2. Martin, Ducati, + 0,307 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 1,517

4. Miller, KTM, + 1,603

5. Viñales, Aprilia, + 1,854

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 2,106

7. Oliveira, Aprilia, + 2,940

8. Zarco, Ducati, + 5,595

9. Alex Márquez, Ducati, + 5,711

10. Quartararo, Yamaha, + 5,924

11. Raúl Fernández, Aprilia, + 8,160

12. Brad Binder, KTM, + 8,384

13. Rins, Honda, + 11,288

14, Morbidelli, Yamaha, + 17,138

15. Nakagami, Honda, + 18,128

16. Di Giannantonio, Ducati, + 21,235

Stand Fahrer-WM nach 2 von 42 Rennen:

1. Bagnaia, 37 Punkte. 2. Viñales 25. 3. Bezzecchi 16. 4. Zarco 15. 5. Miller 15. 6. Alex Márquez 12. 7. Aleix Espargaró 11. 8. Brad Binder 10. 9. Martin 9. 10. Quartararo 8. 11. Marc Márquez 7. 12. Rins 6. 13. Mir 5. 14. Nakagami 4. 15. Augusto Fernández 3. 16. Oliveira 3. 17. Morbidelli 2.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 37 Punkte. 2. Aprilia 25. 3. KTM 16. 4. Honda 13. 5. Yamaha 8.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo, 37 Punkte. 2. Aprilia Racing 36. 3. Red Bull KTM 25. 4. Prima Pramac 24. 5. Mooney VR46 Racing 16. 6. Gresini Racing 12. 7. Repsol Honda 12. 8. Monster Energy Yamaha 10. 9. LCR Honda 10. 10. GASGAS Tech3 3. 11. CryptoDATA RNF 3.