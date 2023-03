Breaking News: Jonas Folger mit GASGAS beim Texas-GP

Jonas Folger wird in Texas auf der GASGAS RC16 sitzen

Pol Espargaró wird beim Red Bull US-GP auf dem Circuit of the Americas (COTA) in zwei Wochen im GASGAS Factory Racing Team von Jonas Folger ersetzt.

Jonas Folger bestritt im Yamaha-Tech3-Team 2017 die MotoGP-WM als Rookie und musste sich vor dem Japan-GP wegen eines Burn-Outs zurückziehen. Auch den Vertrag für 2018 musste der zweifache Moto2-GP-Sieger platzen lassen.

Jetzt kehrt der 29-jährige Bayer zu Tech3 zurück und feiert ein MotoGP-Renncomeback. Er ersetzt Pol Espargaró zwar noch nicht in Las Termas, aber zwei Wochen später von 14. bis 16. April in Austin (Texas). Folger hat die Bikes des GASGAS-Teams schon im Februar in Sepang getestet. Da er aber einen Vertrag mit Red Bull-KTM hat, wurde bei diesen «installation laps» alle Logos entfernt, denn Tech3 hat zum Beispiel einen Mineralölvertrag mit «elf», KTM hingegen mit «Mobil».

Das GASGAS Factory Racing Tech3 Team zählt zwar die Tage, bis Pol Espargaró zurückkehren kann, aber das wird erst in Le Mans Mitte Mai oder in Mugello (11. Juni) möglich sein. In der Zwischenzeit bekommt Jonas Folger das Vertrauen, der im Tech3-Team beim Sachsenring-GP 2017 hinter Marc Márquez den starken zweiten Platz errungen hat.

In Las Termas tritt GASGAS nur mit Moto2-Weltmeister Augusto Fernández an. Pol Espargaró ist inzwischen in der Dexeus-Klinik in Barcelona wegen seines Kieferbruchs operiert worden. Er wird bald nach Hause zurückkehren und dann mit seiner Physiotherapie beginnen.

«Zuerst hoffe ich, dass es Pol besser geht und er so bald wie möglich wieder auf die Beine kommt», erklärte Jonas Folger. «Ich bin sicher, dass er die richtigen Leute um sich geschart hat. Was mich betrifft, so freue ich mich, wieder Rennen bestreiten zu dürfen, nach Texas zu kommen und die Jungs aus meinem alten Team zu treffen.»

Folger weiter: «Ich hoffe, wir können einen anständigen Job machen. Ich weiß, das wird eine große Herausforderung für mich, weil meine Aufgabe als Testfahrer für die Pierer Mobility gerade begonnen hat. Trotzdem ist das eine großartige Gelegenheit für mich, wieder den nötigen Speed zu erreichen und mehr über das Bike zu lernen.»

Doch eines ist klar: Folger hat bisher für KTM in erster Linie Ausdauertests erledigt und keine Performance Parts getestet, damit war überwiegend Dani Pedrosa beschäftigt. Dazu hat Folger an den drei Shake-down-Testtagen in Sepang auch keine Zeitenjagd absolviert, weil KTM die weichen Reifen sparen wollte.

Erster Ansprechpartner als Espargaró-Ersatz war für die Pierer-Gruppe natürlich Dani Pedrosa. Aber der dreifache Weltmeister will nicht mehr so viele Rennen fahren. Außerdem hat Red Bull KTM für ihn für den Jerez-GP (30. April) ohnedies eine Wildcard beantragt.

«Ich bin dankbar und freue mich jetzt auf Texas», ergänzte Jonas, der zuletzt 2017 in Austin am Start war.

«Es ist klar, dass Pol Espargaró völlig genesen muss und unsere Gedanken sind weiter bei ihm», erklärte Nicolas Goyon, GASGAS Factory Racing Tech3-Teammanager. «Wir sind ständig mit Pol in Kontakt. Aber Jonas wird Pol ersetzen, bis er wieder fit ist. Jonas hat genug MotoGP-Erfahrung und ist für uns der perfekte Ersatzfahrer. Wir haben schöne gemeinsame Erinnerungen, die mittlerweile ein paar Jahre zurückliegen. Und er hat im Winter in Malaysia mit uns getestet. Jonas ist ein großartiger Bursche. Wir sind begeistert, dass er zu uns zurückkehrt.»